Luis Díaz abrió su corazón y habló de su primer título y gol con Bayern Munich

Tras lograr su primer gol y primera corona con el Bayern Munich, el guajiro Luis Díaz concedió una entrevista en exclusiva para ESPN, en la que dio detalles de su llegada al club alemán y sus sueños con la Selección Colombia. Díaz sostuvo que “la verdad me siento muy feliz, como dices, fue mi primer gol, el primer trofeo con el equipo, así que todo lo sucedido el fin de semana es maravilloso”. También le puede interesar: Luis Díaz, en el podio de los futbolistas colombianos más ganadores de la historia: ¿quién es el más ganador? De igual forma, mencionó que “era lo que soñaba, llegar al club y cosechar grandes cosas, por eso siempre estaré dispuesto para dar lo mejor de mí, que es lo que hago siempre”.

Sobre su llegada a pesar de algunas voces en contra, Díaz enfatizó en que “estoy muy agradecido porque las directivas llegaron a mí, tener un buen proyecto, confiar en mí, no es nada fácil”. En otro aparte de la entrevista, dijo que “me toca responder en el campo, tratar de aportar lo que sé hacer, que es jugar al fútbol y tratar de ayudar a mi equipo en lo que más pueda y estar siempre a disposición del cuerpo técnico”. En otras noticias: Exclusivo: Pese a amenaza de nuevo secuestro, papá de Lucho Díaz ignoró advertencia y viajó a lugar donde fue raptado en 2023 Finalmente, sobre la celebración de su primer título, Díaz argumentó que “regalar un bonito título, comenzar de esta manera, estar junto a mis compañeros, celebrando junto a la afición, es increíble y muy merecido”.