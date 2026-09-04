FIFA acusa a UEFA de campaña contra Infantino por polémico proyecto

La FIFA y la UEFA protagonizan un nuevo enfrentamiento institucional, esta vez a raíz del fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que buscaba atraer inversión privada para distintas competiciones del máximo organismo del fútbol mundial.
La disputa llegó a los tribunales de Estados Unidos, donde la FIFA acusó a la UEFA de promover una “campaña de desprestigio” contra Gianni Infantino y otros dirigentes del organismo. La UEFA, por su parte, presentó solicitudes judiciales para obtener documentos relacionados con el proyecto y algunas de las personas y empresas que participaron en su desarrollo.