Un Nacional sin jerarquía, ni ideas, ni fútbol perdió 3-0 con Racing y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Tampoco le alcanzó la jerarquía y esta vez la juventud le pesó. Además los veteranos no estuvieron a la altura. Cristian Zapata viene en un bajón de nivel desde hace rato, Jéfferson Duque no tuvo quién le hiciera llegar balones, Maximiliano Cantera intentó en los primeros minutos y después se apagó, sólo fueron chispazos. Nelson Deossa no pudo desequilibrar como acostumbra y Neyder Moreno tampoco fue solución.

Reviva aquí el minuto a minuto del partido:



¡Termina el partido en Argentina. Racing se impuso 3-0 y Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores!



Minuto 90+2: en los últimos minutos el cuadro verde ha intentado meter centros al área. Sin embargo, ninguno ha llegado con claridad a la cabeza de ningún atacante. Racing se siento cómodo con el resultado.



Minuto 90: el juez central del partido adicionó cinco minutos de reposición. Los argentinos siguen teniendo el cupo a los cuartos de final del torneo continental.



Minuto 86: Racing se metió atrás para defender el marcador. Nacional está intentando llegar al área enviando balones largos. Sus jugadores no han podido tener un ataque con claridad. Los argentinos siguen ganando el partido 3-0. Con esto tienen en el bolsillo el pase a cuartos de final de la Libertadores.



Minuto 83: hubo una buena jugada de contraataque en favor de Nacional. El arquero Harlem Castillo sacó largo, Palacios bajó la pelota con la mano, la tocó con un compañero, se metió al área, remató y Arias, el arquero de Racing, atajó el balón. La jugada fue invalidada.



Minuto 80: los cambios que hizo Nacional le han dado mayor presencia ofensiva. En los últimos minutos se ha acercado al área de Racing. Sin embargo, no ha podido rematar con claridad en el juego. Los argentinos siguen arriba en el marcador 3-0 y están quedándose con el paso a los cuartos de final de la Libertadores.



Minuto 76: Nacional no ha logrado ser el equipo “intimidante” que pasó por encima de Racing en el Atanasio Girardot. Sus jugadores no se han podido asociar. Solo unos cuantos, como Palacios, han intentado lanzarse en aventuras individuales que son controladas por los defensores argentinos.



Minuto 72: en los últimos minutos el partido se ha puesto confuso, abierto en la mitad de la cancha. Nacional ha intentado generar jugadas de peligro en el área defendida por Racing; sin embargo no lo ha conseguido. Por su parte, el conjunto argentino anotó el cuarto gol, pero fue anulado por fuera de lugar.



Minuto 67: el delantero colombiano Roger Martínez, que marcó el primer tanto del partido, fue sustituido luego de que se quedara tirado en el suelo quejándose por un problema muscular. Racing sigue arriba en el marcador.



Minuto 65: en los últimos minutos del partido, Nacional adelantó sus líneas para intentar buscar el gol con el que puedan empatar la serie. Sin embargo, no se han podido acercar con claridad al arco defendido por Arias.

Minuto 60: Nacional hizo algunos cambios para intentar tener más peso en ataque. Sin embargo, hasta el momento no le ha surtido efecto. Además, los jugadores del cuadro argentino empezaron a tirarse en la cancha acusando problemas físicos, con lo que logran enfriar el juego.



Minuto 56: ¡Gooool de Racing! con auto gol de Felipe Aguirre, Racing vence 3-0 al cuadro verdolaga en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Minuto 53: los jugadores de Nacional se ven con cara de preocupación. Se ven confundidos. Incluso, en lo que va del partido se ha visto a los jugadores discutiendo entre ellos.



Minuto 49: ¡Gool de Racing! Axel Ojeda hizo un contraataque por la banda derecha y puso el 2-0 en el marcador e igualó la serie 4-4 en el global.

¡Empezó el segundo tiempo en el Nuevo Gasómetro!



¡Termina el primer tiempo en Argentina! Racing vence 1-0 a Nacional.



Minuto 45+2: el atacante colombiano Roger Martínez remató al arco defendido por Harlem Castillo. El portero colombiano estaba bien posicionado y se quedó con el balón. El partido sigue 1-0 en favor de Racing.

Minuto 45: en los últimos minutos del partido los jugadores de Racing se han visto un poco cansados después del desgaste que hicieron en el inicio del partido. Eso ha permitido que Nacional tenga un poco más la pelota; sin embargo, los verdes no han podido rematar con claridad al arco defendido por Arias.



Minuto 41: el volante central de Nacional, Jhon Duque, cortó un contraataque que Racing inició en su área en los pies del atacante colombiano Roger Martínez.



Minuto 40: en los últimos minutos del partido, Nacional decidió lanzarse al ataque. Hubo un remate desde fuera del área de Neyder Moreno que se fue por encima del arco defendido por Arias. Entre tanto, Racing tuvo un contraataque en los pies de Gabriel Hauche en el que el remate se fue desviado. La jugada no valía. El juez de línea del partido marcó fuera de lugar.



Minuto 35: después del gol de Racing, el cuadro verde se metió en la parte de atrás para intentar defender la ventaja que tiene en la serie. Sin embargo, sus futbolistas se ven nerviosos y no han podido hacer una cadena larga de pases.



Minuto 28: ¡Goooool de Racing! El delantero colombiano Roger Martínez marcó de cabeza el primer tanto del partido. La serie está 4-3 en favor de Atlético Nacional.



Minuto 20: en los últimos minutos del partido Nacional logró controlar el ataque desbocado con el que Racing salió en los primeros minutos del partido. Ahora, aunque no ha podido dominar el balón y generar cadenas largas de pases, no se ve atareado como en el inicio del juego.



Minuto 15: el cuadro verde ha intentado volver lento el partido cuando toma el balón. En esa función se está desempeñando de buena manera el volante Maximiliano Cantera, que tiene la pelota, pone su cuerpo ante los rivales y casi siempre consigue una falta. Por su parte, los laterales de Nacional se están proyectando de buena manera en ataque.

Minuto 10: Nacional salió del letargo con el que empezó el partido. El volante Nelson Deossa logró recuperar una pelota, comandó un contra ataque, pero recibió una falta en la mitad de la cancha. Después hubo un tiro libre en favor de los verdes que los defensores argentinos despejaron sin problema.



Minuto 7: primera jugada de peligro sobre el arco defendido por Castillo. El jugador Jonatan Gómez, que jugó hace unos años en Independiente Santa Fe, remató de derecha dentro del área y la pelota se fue desviada.

Minuto 5: los primeros minutos del partido han estado intensos, parejos. El cuadro argentino, con el apoyo de su público, salió a buscar empatar la serie. Por su parte, los jugadores de Nacional se ven un poco aturdidos, incómodos.

Estos son los titulares de Nacional:

Harelm Castillo

Cristian Castro

Cristian Zapata

Felipe Aguirre

Álvaro Angulo

Jhon Solís

Jhon Duque

Nelson Deossa

Maximiliano Cantera

Néider Moreno

Jéfferson Duque