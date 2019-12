En el Oriente se disfruta el “Mundial de los Pueblos”

Grupo A: El Retiro (anfitrión) vs. La Ceja (3:30 p.m.) y San Jerónimo vs. Urrao (1:30 p.m.).

Grupo B: Guatapé (local) vs. Municipio de Itagüí (6:00 p.m.) y San Roque vs. Caucasia (4:00 p.m.)

3

Grupo C: El Santuario (local) vs. Girardota (8:00 p.m.) y Santa Rosa vs. Santa Fe de A. (6:00).