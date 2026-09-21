Video | Este es el emotivo video que Atlético Paranense publicó para desearle suerte a Kevin Viveros en la Selección Colombia

El delantero Kevin Viveros, nacido en Buenaventura, ha publicado varios videos en redes sociales, agradeciendo el momento que está viviendo en el fútbol brasileño y por su llamado a la Selección Colombia.
Precisamente, antes de viajar a la concentración con al Tricolor en Estados Unidos, el colombiano recibió otra sorpresa y es que su club le preparó un video en el que registraron todo su día, antes del viaje, en la despedida con su familia, organizando la maleta y recibiendo el amor de su esposa y sus dos hijos, quienes le desearon mucha suerte.