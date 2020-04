El Pibe desempolvó sus recuerdos rojos

Además de rememorar su paso por el Medellín,

el eterno “10” tricolor sigue con su campaña

para ver a Andrés Ricaurte vestido de amarillo.

En una tertulia virtual con los hinchas del DIM, Carlos el Pibe Valderrama recordó momentos de ese semestre que se vistió de rojo y aprovechó para elogiar nuevamente al “10” escarlata, Andrés Ricaurte.



“Hacerle un gol a René Higuita era difícil. Fue un honor marcarle en un clásico y más al mejor arquero que hemos tenido. Lo conocía desde la Selección y ese día aproveché para cogerlo fuera del arco”.



“Cuando llegué al Valladolid (1991) comenzamos bien, pero el equipo se cayó en lo administrativo. Surgió la posibilidad de volver y jugar en el DIM (92). Teníamos un gran equipo pero no se nos dieron las cosas”.



“Yo pensaba seguir en el Medellín, pero cuando estaba de vacaciones en Santa Marta, me dijeron que iban a cambiar muchas cosas y que ya me tenían listo para otro club”.



“Hace mucho no voy al estadio Atanasio Girardot, pero cuando viajo a Medellín, la gente me hace notar el cariño”.



“Me impresionaba que cuando jugábamos y no se nos daban los resultados, el estadio estaba lleno, les gustaba como era nuestro juego y nos acompañaban”.



“Andrés Ricaurte, en este momento, es el mejor jugador (del FPC) que tenemos. He preguntado varias veces por qué no le han dado la oportunidad en la Selección”.



“Es un jugador que tiene mucha calidad y que nunca se lesiona. Espero que antes de que se retire tenga la oportunidad de ir a la Selección Colombia”.



“Juanfer Quintero lleva dos mundiales y va a llegar a cuatro. Es crack, un jugador que uno quiere ver en su equipo. Por Juanfer se paga la boleta”.



“Leonel es uno de los históricos del fútbol colombiano. Siempre fui respaldado por él, por ‘Barrabás’ Gómez (...) siempre que me pegaban ellos

respondían”.