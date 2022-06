William confiesa que se asustó y no durmió, pues una cosa es hacer bustos o la imagen del Jesucristo a medírsele a una escultura más grande que él, pero como lo suyo es la aventura, aceptó y empezó con esta “locura”.

William se sienta a un lado de su obra y la contempla, y se vuelve a emocionar, porque los jóvenes, que no pudieron ver en vivo y en directo lo que hizo Higuita hace casi tres décadas, pueden apreciarlo en su obra, por eso quisiera exhibirla y mostrarla.

“Ese día le puse la cabeza y la verdad sentí algo muy especial, como dice uno, esas mariposas en el estómago, como cuando uno se enamora. Yo estaba solo y me tomé media de aguardiente, feliz, porque es la primera vez que un hijo le da vida a un padre, porque del pequeño salió este grande, que pesa cerca de 125 kilos”.

Sueña con llevarla al Atanasio, a Wembley o a Qatar, porque está feliz y orgulloso de lo que hizo, de plasmar algo que ha sido histórico para el fútbol colombiano, y no le importa que el responsable de semejante locura sea René Higuita, y no un arquero reciente de su amado DIM.

“Soy hincha del Poderoso, pero no puedo negar que el escorpión que hizo Higuita es algo grande para el fútbol colombiano y por eso me emociona poderla inmortalizar ya no en una imagen sino en algo palpable”, comenta el artista.

Su sobrino David Martínez Restrepo y su hija Melina Restrepo son quienes actualmente tienen a William soñando en grande, promocionando su obra por redes sociales y pensando en llevarla por el mundo.