El Cucho Hernández aún espera un llamado a la Selección

Esta no es la primera vez que el Cucho se manifiesta luego de una convocatoria, ya lo había hecho cuando se publicó el listado para enfrentar la Copa América. “No sé qué tenga que hacer para estar ahí, porque al final si miras la lógica estoy en Europa hace cuatro años. Y no ven eso, pero sí llaman a jugadores que están en México, la MLS o Colombia, no es por desprestigiar ni nada, pero son niveles diferentes”, cuestionó en ese momento el jugador pereirano.

En la presente elección hay presencia de 8 jugadores de las ligas que, en su momento, el Cucho crítico. En su posición fueron elegidos Cristian Arango de la MLS y Róger Martínez del América de México.

Cuando se conocieron estos elegidos, el Cucho dijo que cometió una equivocación al cuestionar las decisiones técnicas de Rueda, pero añadió que eso “no significa que sea el primero en querer lo mejor para la selección y que se logre la clasificación al Mundial”.

El delantero afirmó que la convocatoria se gana trabajando y que está preparado para aportar su grano de arena.

Este delantero ya tuvo apariciones con la Selección sub 20 en el Suramericano de 2017 y en el Mundial sub 20 de Polonia en 2019. En ese recorrido anotó 7 goles.

Este 2021 el colombiano ha jugado 356 minutos con el Watford y ha marcado 1 gol.