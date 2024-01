El futbolista ha dicho en varias entrevistas que desde los 4 años patea balones, afición que hizo que sus padres lo matricularan desde muy niño en la escuela de Atlético Nacional. Allí estuvo hasta los 10 cuando realizaron el proceso de selección para integrar los elencos de las categorías menores, pero infortunadamente no quedó entre los elegidos.

Quienes conocen las virtudes técnicas y personales de Velásquez aseguran que no será difícil que consiga el objetivo. “Samuel es un muchacho disciplinado, técnico, inteligente y buen compañero; nunca tuvimos inconvenientes con él”, dice Jesús Ramírez, presidente del club Estudiantil de Medellín, donde tuvo un largo periodo de formación.

Goles salvadores

Chucho Ramírez recuerda que Samuel Velásquez dejó una gran huella en esa institución, a la que inclusive aún visita como lo hizo recientemente para hablarles a los niños y jóvenes que siguen sus pasos.

El dirigente no olvida los goles salvadores que hizo con ellos: “Una vez logramos un título con él en la cancha Marte ante Nacional; faltaban 15 segundos para que se acabara el partido e hizo el tanto del empate desde casi 40 metros; en la definición por penaltis ganamos. En otra ocasión, por semifinales contra La Nubia y a pocos segundos del pitazo final, anotó para el triunfo”. Agrega que Samuel marca diferencia. “No tira centros, hace pases” y eso le mereció el reconocimiento del seleccionador nacional Néstor Lorenzo.

A los 17 años fue reclutado por los verdolagas, institución que en la actualidad disfrutan de su talento, luego de recibir el espaldarazo del técnico Paulo Autuori, ratificado por William Amaral y John Jairo Bodmer.

Su estreno oficial en la Liga colombiana fue el 26 de enero de 2023 contra el Once Caldas. Ese día ingresó a los 79 minutos por Danovis Banguero, en el duelo que el verde ganó 1-0. “Dorlan (Pabón) me dio la mano y me llenó de motivación”, recuerda el lateral zurdo, que a pesar de su juventud refleja madurez.

Además del fútbol, al que le dedica horas extras durante la semana para entrenar centros con sus compañeros Felipe Aguirre y John Duque, este jugador estudia Gestión Deportiva. Quiere alcanzar una formación integral para seguir forjando una carrera que algún día lo lleve al balompié internacional, en el que se identifica con la filosofía de juego del Barcelona español, el Ajax de Países Bajos y el Boca Juniors de Argentina.