La Copa América 2028 tomaría un nuevo rumbo: Estados Unidos y un posible torneo de 20 selecciones

Aunque la Conmebol todavía no ha realizado un anuncio oficial sobre la sede ni sobre el formato definitivo, reportes publicados en los últimos meses señalan que Estados Unidos es la opción que toma fuerza para recibir nuevamente el campeonato.

La Copa América 2028 empieza a tomar forma y Estados Unidos aparece nuevamente como el principal escenario para albergar el torneo continental. De acuerdo con información atribuida al diario británico The Times, el certamen se disputaría en territorio estadounidense y mantendría la participación conjunta de selecciones de Conmebol y Concacaf.

La elección permitiría aprovechar la infraestructura que dejó la Copa América 2024 y la que se utilizará durante el Mundial de 2026, además del crecimiento que ha tenido el fútbol en el mercado estadounidense.

¿Una Copa América con 20 selecciones?

Uno de los cambios que se estudia para 2028 es la ampliación del número de participantes. El torneo podría pasar de las 16 selecciones que disputaron la edición de 2024 a 20 equipos.

La idea mantendría a las diez selecciones de Conmebol y abriría espacio para cuatro participantes adicionales. Sin embargo, todavía no estaría definido cómo se entregarían esos cupos.

Una de las posibilidades es que las nuevas plazas sean ocupadas por selecciones de Concacaf, siguiendo la fórmula utilizada en la Copa América 2024, cuando México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Jamaica y Panamá participaron en el torneo. Otra alternativa sería invitar a selecciones de otras confederaciones.

Por ahora, se trata de una propuesta en estudio y no de un formato oficialmente aprobado.

Coincidiría con los Juegos Olímpicos

Otro elemento llamativo del proyecto es que la Copa América se disputaría en el mismo periodo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los Juegos están programados para comenzar el 14 de julio y finalizar el 30 de julio de 2028. Además, el torneo olímpico de fútbol tendrá partidos en diferentes ciudades de Estados Unidos, con una programación que comenzará incluso antes de la ceremonia inaugural.

Esto convertiría a Estados Unidos en el epicentro del fútbol internacional durante ese verano, con dos grandes competencias de selecciones desarrollándose prácticamente de manera simultánea.

Estados Unidos, protagonista de la Copa América

Si finalmente se confirma, Estados Unidos volvería a recibir la Copa América después de haber organizado las ediciones de 2016 y 2024.

La Copa América Centenario de 2016 marcó un momento especial al ser la primera edición del torneo disputada fuera de Sudamérica. Ocho años después, Estados Unidos volvió a ser sede, en una edición que contó con 16 selecciones y que terminó con Argentina como campeona.

Para 2028, la intención sería profundizar la integración entre Conmebol y Concacaf y darle al torneo una dimensión continental todavía mayor.