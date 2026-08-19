Con euforia y tirando billetes: la polémica celebración del dueño del Dinamo City de Albania

En la ronda previa para clasificar a la fase liguera de la UEFA Conference League, el Dinamo City de Tirana, la capital de Albania, venció 4-0 al FK Auda de Letonia; está a un paso de una clasificación histórica para el equipo. El estadio Elbasan Arena fue una fiesta total con las cuatro anotaciones de los albaneses, quienes festejaron con locura en el vestuario, impulsados por su presidente.

Ardian Bardhi es el nombre de uno de los hombres más famosos de Europa en este momento. El presidente del Dinamo de Tirana fue captado en vídeo ingresando al vestuario en medio de la euforia, desenfrenado y con una bolsa llena de billetes, la cual tiró al suelo con ferocidad y rápidamente se fundió en el festejo con sus jugadores.