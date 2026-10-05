En vivo | Terminó el primer tiempo en Ditaires: DIM empata sin goles con Santa Fe en el juego de la fecha 13

El DIM necesita volver a ganar por Liga. El cuadro rojo no ha logrado estabilidad en sus resultados en sus últimos juegos. Desde que perdió 2-1 con Chicó en Tunja, el pasado 12 de septiembre, los antioqueños solo consiguieron una victoria: frente a Jaguares por la fecha 11 de la Liga.
En medio, igualó contra Bucaramanga y Millonarios (ambos encuentros terminaron 2-2); mientras que perdió contra el Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico. Por eso, una victoria este lunes, en el estadio de Ditaires, contra Independiente Santa Fe, le caería de perlas.