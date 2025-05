“Hay detalles que no le ayudan al fútbol”: el Clásico Paisa terminó con tres expulsados y varias peleas, ¿por qué?

“Hubo demasiados expulsados. Nosotros tenemos que estar más atentos. Quedarse con uno menos durante todo un tiempo, ante un rival tan complicado, es algo que no puede pasar. Por eso es que estamos tan felices todos nosotros, por la forma en que se dieron las cosas. Hay detalles que no le ayudan a nuestro fútbol: una amarilla por una cosa sí y otra no. Una revisión de VAR por unas cosas y no por otras. Hay que estar muy atentos. Vienen partidos decisivos”, analizó el profesor Alejandro Restrepo.