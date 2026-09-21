El DIM busca el segundo lugar de la Liga BetPlay-2: novedades ante Jaguares y cifras de su rendimiento

El Deportivo Independiente Medellín regresa este martes (6:00 p.m.) al estadio Atanasio Girardot para cerrar la fecha 11 de la Liga BetPlay-2 2026, con la intención de regalarle a su hinchada un triunfo que le permita dar un gran salto en la tabla de posiciones.

El ‘Poderoso’ iniciará el compromiso ante Jaguares de Córdoba en la séptima casilla con 16 puntos, pero una victoria por más de dos goles lo encumbraría al segundo lugar, desplazando a Millonarios. Además, quedaría a solo dos unidades del líder América con un partido menos. De ahí el interés que conlleva este encuentro, no solo para la fanaticada paisa, sino para el cuerpo técnico que encabeza Luis Amaranto Perea, quien se mostró un poco preocupado tras el empate 2-2 como visitante frente a Bucaramanga.

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En dicho juego en la ‘Ciudad de los Parques’ los escarlatas tuvieron que remontar un 2-0 a pesar de tener un hombre más tras la expulsión del argentino Fabián Sambueza a los 16 minutos. Tras la reacción, llegaron los goles de Jeison Medina (45+4’) y Juan Fernando Quintero, de penal (51’).

“Merecimos ganar, pero pagamos caro los errores”, comentó en rueda de prensa Amaranto, enfatizando en la necesidad de mejorar y ser más sólidos. El timonel hizo hincapié en la importancia de tener “eficacia en ataque y contundencia en defensa”, agregando que “generamos opciones para ganar y con muy poco nos están haciendo goles”. Si bien reconoció aspectos positivos, señaló que el equipo no reacciona bien tras la pérdida del balón, aclarando que la labor defensiva y de recuperación le corresponde al colectivo y no solo a los zagueros y laterales.