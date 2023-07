DIM se concentra en la Liga y en su próximo reto, el Junior, este domingo en el Atanasio

El ambiente no es el mejor, pues en redes sociales algunos hinchas están haciendo un llamado para que las barras organizadas se pronuncien por los malos resultados, mientras que en el grupo se habla de la posible salida de los defensores Andrés Cadavid y Jonathan Marulanda, quienes al parecer, no serán tenidos en cuenta por el entrenador.

Hay que recordar que Cadavid no juega con el DIM desde el 18 de junio del presente año, en la derrota ante Millonarios 2-1 en El Campín; mientras que Marulanda no lo hace desde el 13 del mismo mes, en la caída 0-1 en el Atanasio ante el América de Cali.

Aunque los dos defensores viajaron a Argentina no hicieron parte de la nómina que se midió a San Lorenzo y, extraoficialmente, se dice que no han sido inscritos en Dimayor, por lo que no pueden actuar en el torneo local.

En su presentación con el equipo, Arias dijo que no era un técnico que le gustaran las excusas, por eso los hinchas esperan que el equipo salga de este mal momento.

“Yo no me rindo, no me gustan las excusas y se que un equipo como el DIM tiene una exigencia y por eso la promesa es trabajar y entrenar fuerte para que el grupo tome el nivel que queremos”, dijo en su momento el entrenador.

Eso es lo que esperan los seguidores del rojo, que su trabajo se vea reflejado en el fútbol que muestre el equipo, que por ahora sigue en deuda.