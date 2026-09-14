El “bendito problema” de Amaranto Perea, ¿cómo acomodará el DIM a sus 11 atacantes tras la llegada de Martínez?

La llegada de Jackson Martínez le da “caché” a la nómina del DIM. El regreso al fútbol profesional del delantero chocoano, que cumplirá 40 años el próximo 3 de octubre, convierte al DIM en el segundo equipo con más jugadores mundialistas en su plantel para el Clausura 2026: tiene dos –solo lo supera Atlético Nacional con tres–. En la plantilla del Poderoso, además de Jackson, que marcó dos goles en el Mundial de Brasil en 2014, el cuadro rojo cuenta en su nómina con el volante antioqueño Juan Fernando Quintero.

Ambos son los nombres que más peso tienen en la nómina del Rey de Corazones. El Medellín tiene la quinta nómina más costosa del rentado local. De acuerdo con Transfermarkt, el equipo dirigido por el antioqueño Luis Amaranto Perea –mundialista como asistente de Néstor Lorenzo en Norteamérica 202– está cotizado en 13,98 millones de euros. Eso, además, gracias a la presencia de futbolistas como Halam Loboa y Jhon Edwin Montaño, cuyos pases están valorados en 1.6 y 1.4 millones de euros, respectivamente. Tener una nómina larga es bueno para el Medellín, que compite en Liga y Copa; pero también es un “buen problema” para el cuerpo técnico.

¿Cuántos delanteros tiene el Medellín?

El DIM tiene, por lo menos, once futbolistas que pueden ocupar posiciones en el ataque: Jhon Edwin Montaño, Juan José Córdoba, Jeison Medina, Yony González, Enzo Larrosa, Carlos Lucumí, Kéiner Klinger, Gerónimo Mancilla y Léider Berrío. De ellos, Berrío y Córdoba trabajan en sus procesos de recuperación; mientras que Jackson Martínez debe adaptarse al rendimiento del balompié profesional después de seis años sin competir –la última vez fue en julio del 2020–. Los demás están a disposición de Amaranto Perea.

El entrenador antioqueño ha utilizado varias formaciones de ataque en lo que va del semestre. En el partido contra Boyacá Chicó, que se jugó el fin de semana pasado en el estadio La Independencia de Tunja (perdió 2-1), salió con un “9”, posición que ocupó Jeison Medina. Entre tanto, en otros encuentros ha formado con dos atacantes que son referencia de área: contra el Deportivo Pereira, Perea alineó a dos atacantes que fueran referentes en el área: Yony González y Carlos Lucumí. Entre tanto, el timonel del Poderoso ha puesto como extremos a Jhon Montaño, Juan Córdoba y Kéiner Klinger. Hasta el momento, no han sumado minutos el uruguayo Enzo Larrosa, que puede ocupar la posición de “9” de área, ni ha visto minutos el juvenil Mancilla, destacado el semestre anterior en los juegos que tuvo chance.

Así las cosas, con la llegada de Jackson Martínez, quien tendrá varios días para poderse adaptar de nuevo al ritmo del balompié profesional porque, aunque ha jugado partidos amistosos en Colombia y Portugal, el ritmo de ambos juegos no es igual, Perea tendrá que definir qué modulo utilizar en ataque.

También deberá decidir quiénes serán sus delanteros titulares. Por las bandas, por lo general, los puestos están claros: Jhon Montaño es el extremo izquierdo titular, mientras que, en la línea de cuatro volantes que suele armar, Juanfer Quintero aparece bien tirado a la izquierda. Adelante, podría combinar a Jeison Medina con Yony González, Jackson Martínez, Carlos Lucumí y hasta Enzo Larrosa, que, aunque se buscó la manera de que saliera del plantel rojo, no se logró. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.