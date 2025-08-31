El DIM tuvo rendimiento Poderoso del 90% en agosto, ¿es su mejor mes del 2025?

Agosto fue el mejor mes del DIM en lo que va del año. El equipo rojo, líder de la reclasificación con 66 puntos, tuvo un rendimiento del 90,4 % en este mes, conocido por sus fuertes olas de viento que, para el cuadro rojo, pasaron renovando la energía “negativa” que dejó la derrota en la final de la Liga, por aires frescos y alegres.
En el octavo mes del año, Medellín disputó siete partidos, tanto en Copa como en Liga. De ellos, ganó seis, mientras que empató uno. Los triunfos rojos, además, fueron contra rivales complicados. En el Atanasio Girardot, de locales, los dirigidos por Alejandro Restrepo vencieron a Millonarios (1-0) y a Equidad (3-1). Los rojos dieron buen espectáculo en su cancha, a pesar de que esta vez las tribunas no se han llenado como en el primer semestre del año.