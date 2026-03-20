¿Le podrían quitar los 3 puntos al Medellín por lo ocurrido con hinchas de Junior en el Atanasio?

Los hinchas del Independiente Medellín pueden respirar tranquilos. A pesar de los disturbios registrados durante su más reciente partido, el equipo no perderá los tres puntos obtenidos en la cancha, ya que el compromiso pudo reanudarse y finalizar con normalidad.
El incidente se presentó sobre el minuto 79, cuando un grupo de aficionados protagonizó desórdenes en la tribuna occidental, ya que habían entrado hinchas del Junior camuflados, pese a las restricciones de seguridad que impiden la presencia de hinchada visitante en Medellín.