¿Le podrían quitar los 3 puntos al Medellín por lo ocurrido con hinchas de Junior en el Atanasio?

Los hinchas del Independiente Medellín pueden respirar tranquilos. A pesar de los disturbios registrados durante su más reciente partido, el equipo no perderá los tres puntos obtenidos en la cancha, ya que el compromiso pudo reanudarse y finalizar con normalidad. El incidente se presentó sobre el minuto 79, cuando un grupo de aficionados protagonizó desórdenes en la tribuna occidental, ya que habían entrado hinchas del Junior camuflados, pese a las restricciones de seguridad que impiden la presencia de hinchada visitante en Medellín.

La situación generó momentos de tensión que se extendieron por aproximadamente 10 minutos. Durante ese lapso, la Policía y el personal logístico del club actuaron para controlar los disturbios y evitar que el conflicto escalara a mayores proporciones. Una vez restablecido el orden, el árbitro del encuentro recibió las garantías necesarias para reanudar el juego, decisión clave que terminó siendo determinante en lo reglamentario. Gracias a esto, el partido pudo completarse sin inconvenientes adicionales, descartando cualquier sanción deportiva que afecte el resultado. En lo futbolístico, el Medellín se impuso con autoridad 2-0. Alexis Serna abrió el marcador al minuto 5, mientras que Francisco Chaverra amplió la ventaja al 24. Este triunfo significó además la primera victoria del ‘Poderoso’ como local en la Liga, sumándose al buen momento que ya había mostrado en competiciones internacionales.

El caso contrasta con lo ocurrido el 26 de septiembre de 2024 con Atlético Nacional, cuando enfrentamientos entre hinchas obligaron a la suspensión definitiva del partido. En aquella ocasión, al no poder reanudarse el encuentro, el equipo verde fue sancionado con la pérdida de los puntos. La diferencia en este escenario radica precisamente en que el compromiso del Medellín sí logró completarse, cumpliendo con las condiciones exigidas por el reglamento. Por ello, no existe ningún riesgo de que se modifique el resultado.