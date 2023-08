Al Cali se le volvió a aparecer el fantasma del descenso; así está la lucha por la permanencia

El panorama para Deportivo Cali no es favorable. Tras la derrota 4-0 ante Once Caldas en Manizales por la fecha 3 de Liga BetPlay-2, perdió valiosos puntos contra un rival directo en la lucha por no descender.

Este semestre la tabla del descenso empezó con 5 elencos claramente involucrados en la puja por conservar la categoría en el balompié colombiano: Unión Magdalena, Atlético Huila, Alianza Petrolera, Once Caldas y Deportivo Cali; estos dos últimos se midieron, con victoria para los caldenses, que comprometió a los azucareros, puesto que sus perseguidores le descontaron distancia y cada vez está más cerca de la zona de descenso.