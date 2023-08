Para lograr conseguir el objetivo motivó a sus compañeros con una recompensa. “Con ellos converso, les digo que me busquen, le tengo un premio al que me hace un pase gol. Eso es lo importante, tenemos un grupo lindo (...) Digo que les tiro 300 luquitas por pase gol. Antes del partido les digo: ‘ahí voy a estar para que me la tires”.

Buena amistad con Galván

Con Galván compartió camerino en 2004, año en que Once Caldas conquistó la Copa Libertadores y han hablado del récord: “Sí, incluso con Galván tenemos una amistad. Es una gran persona, tuve la oportunidad cuando debuté, me pusieron en el cuarto con él. Me daba muchos consejos. Hace poco estuvimos en Manizales compartiendo, estuvimos hablando del tema y me dijo: ‘tranquilo Dayro, esto es fútbol, para mí también sería un honor, quedaría en casa con la camiseta del Once Caldas’. Es una gran persona, lo admiro, lo respeto”.

De hecho, ante la expectativa de todos los aficionados y la prensa del balompié colombiano porque Dayro se acerque a la cifra histórica, hubo una amenaza latente. Central Córdoba de Argentina estuvo muy cerca de ficharle.

“Estábamos en Medellín, en el hotel cuando recibió una llamada, me habló el gerente de Central que tenía la propuesta para mí, pero la verdad primero el corazón que tengo con el equipo. Estamos peleando cosas importantes. Bajarme del barco así, era muy difícil. Les dije que no, que muchas gracias por tenerme en cuenta. La decisión fue quedarme acá”, precisó el goleador al Diario AS Colombia.