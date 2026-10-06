Daniel Torres habló tras la agresión de un hincha del DIM: “Fui ingenuo, mi intención era expresar el cariño que le tengo al Medellín”

Daniel Torres, exjugador de Independiente Medellín y actual integrante de Independiente Santa Fe, no guardó silencio luego de la agresión de la que fue víctima por parte de un hincha del equipo antioqueño el pasado lunes en el estadio de Ditaires, de Itagüí, donde el conjunto bogotano se impuso 0-1.
El volante de recuperación terminó con una herida en la frente. Torres salió del campo al minuto 76 y, mientras agradecía a los aficionados del equipo que defendió entre 2015-2016 y 2022-2023, recibió el impacto de una moneda que fue lanzada desde la tribuna.
El futbolista tuvo que ser atendido de inmediato por el cuerpo médico. Sin embargo, posteriormente, en zona mixta, el cundinamarqués, de 36 años, se mostró tranquilo y trató de restarle importancia a lo ocurrido.