Daniel Torres habló tras la agresión de un hincha del DIM: “Fui ingenuo, mi intención era expresar el cariño que le tengo al Medellín”

Daniel Torres, exjugador de Independiente Medellín y actual integrante de Independiente Santa Fe, no guardó silencio luego de la agresión de la que fue víctima por parte de un hincha del equipo antioqueño el pasado lunes en el estadio de Ditaires, de Itagüí, donde el conjunto bogotano se impuso 0-1. El volante de recuperación terminó con una herida en la frente. Torres salió del campo al minuto 76 y, mientras agradecía a los aficionados del equipo que defendió entre 2015-2016 y 2022-2023, recibió el impacto de una moneda que fue lanzada desde la tribuna. El futbolista tuvo que ser atendido de inmediato por el cuerpo médico. Sin embargo, posteriormente, en zona mixta, el cundinamarqués, de 36 años, se mostró tranquilo y trató de restarle importancia a lo ocurrido.

Torres aseguró que mantiene el cariño por la hinchada del Medellín, pese a los insultos que recibió por parte de un sector de los aficionados durante su salida del terreno de juego. Lea: DIM perdió 0-1 contra Santa Fe en Ditaires y acumula tres partidos sin ganar en el Clausura “¿Del golpe? No, creo que lo mencionaba, fui bastante ingenuo. Mi intención era expresar el cariño que le tengo al Medellín, más allá de los insultos que había podido recibir en el momento de salir. Creo que igual fue algo que me correspondieron algunos, pero nada, fue alguien que tuvo una buena puntería, pero fue una sola persona que no cambia mi concepto de la hinchada y lo que es la institución”, expresó. El mediocampista también habló, entre sonrisas, sobre el objeto que lo golpeó y explicó que la herida no pasó a mayores. “Fue una moneda, pero bien pegada”, continuó Torres. “Estoy bien, ahí pues me abrió, obviamente. Ustedes saben que la sangre es bastante escandalosa, pero bien, gloria a Dios no me hizo ningún daño más allá de la fisura que me hace”.

DIM, ante posibles sanciones

El hecho podría generar consecuencias disciplinarias para Independiente Medellín. De acuerdo con el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, el lanzamiento de objetos desde las tribunas constituye una conducta impropia de los espectadores. El artículo 30 contempla sanciones que pueden incluir el cierre parcial de una tribuna o la disputa de partidos a puerta cerrada, además de multas económicas para el club, dependiendo de las circunstancias y de la decisión de la autoridad disciplinaria. Entérese: Conciertos en el Atanasio: el costo que pagan Nacional y Medellín cuando el fútbol pierde su casa

Así están DIM y Santa Fe

Tras la derrota ante Santa Fe, Independiente Medellín ocupa la séptima posición de la Liga BetPlay 2-2026, con 20 puntos en 12 partidos. Santa Fe, por su parte, es quinto con 22 unidades. En la próxima jornada, el conjunto antioqueño visitará al líder América de Cali, que suma 27 puntos, este domingo a las 8:15 p. m. Ese mismo día, a las 2:00 p. m., Santa Fe recibirá a Fortaleza. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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