El paisa Daniel Muñoz debutó con el Nottingham Forest, así le fue en su nuevo club

El lateral antiqueño Daniel Muñoz debutó con el Nottingham Forest, aunque arrancó desde el banco, en el duelo que terminó empatado sin goles ante Tottenham por la tercera fecha de la Liga Premier.

El colombiano ingresó a los 59 minutos del compromiso y aunque su equipo no puedo ganar, Daniel aportó por la banda derecha peligro y mucha salida.

Con su ingreso, el Forest se volvió más agresivo por banda derecha, aprovechando las salidas que Daniel realizó, generando más peligro en la zona defensiva del rival.

También le puede interesar: Camilo Durán no para: fue elegido el mejor del mes en Celtic y sueña con Colombia

Muñoz lució la dorsal ‘27’ en la espalda, y jugó con la máscara de protección para su rostro, dejando una buena impresión en el estadio de Nottingham, donde los aficionados empezaron a disfrutar con su velocidad para salir al ataque.

Por momentos, Muñoz también cumplió con su función defensiva, demostrando como siempre la presión que hace en el campo y su forma aguerrida de jugar, algo que los hinchas celebraron.

Por ahora, el Nottingham Forest aún no sabe lo que es ganar en la Premier League, con solo dos puntos sobre 9 disputados.

La próxima salida del equipo del colombiano en la Premier League, será el sábado 12 de septiembre ante el Verton, a las 11:30 de la mañana, hora de Colombia.

Vea además: Richard Ríos se suma a una historia de 29 colombianos en Arabia Saudita: ¿cómo les ha ido?

Hay que recordar que el Nottingham Forest es el quinto equipo de Daniel, que debutó como profesional en Águilas Doradas en la temporada 2017 y estuvo en el cuadro de Rionegro hasta 2019.

De allí pasó a Atlético Nacional en 2019 y jugó con el Verde hasta 2020, para dar el salto al fútbol internacional, aterrizando en el Genk de Bélgica para la temporada 2020-2021 hasta la 2023-2024.

Ese año saltó al fútbol inglés, llegando al Crystal Palace con el que jugó hasta la temporada anterior, para ahora llegar al Nottingham Forest.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.