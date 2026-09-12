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Daniel Muñoz fue la figura en el primer triunfo de la temporada para el Nottingham Forest; Solís jugó con Birmingham

El Aston Villa vs. Nottingham Forest fue el primer partido que jugó Daniel Muñoz como titular en su nuevo equipo.

  • Daniel Muñoz calentando en Villa Park. FOTO: X NFFC
    Daniel Muñoz calentando en Villa Park. FOTO: X NFFC
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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La cuarta fecha de la Premier League enfrentó al Aston Villa de Unai Emery, que ganó en la semana 3-1 vs. Brujas por Champions, pero que viene de capa caída en el torneo local, contra el Nottingham Forest de Daniel Muñoz, quien jugó su primer partido como titular este sábado 12 de septiembre en el Villa Park en el duelo en que su equipo se impuso por 2-1.

El Forest no pudo conseguir un triunfo en sus primeras tres presentaciones, pues empató dos veces y perdió una, así que si quería emprender la carrera para salvarse del descenso pronto y luchar por puestos europeos, el duelo ante el actual campeón de la Europa League era fundamental para sus aspiraciones. De visitante y con una idea de Oliver Glasner más consolidada, el Forest se hizo grande y consiguió el triunfo.

Para los doblemente campeones de la Champions League entre 1979 y 1980, Daniel Muñoz fue inicialista y jugó los 90 minutos, además de ser la máxima figura del encuentro, esto según Sofascore, que le da una calificación de 8.0, la más alta para cualquier jugador del compromiso.

Su aporte en la ofensiva del equipo recordó sus mejores y recientes momentos en el Crystal Palace, donde también lo dirigió el austriaco Glasner. En este partido, Muñoz fue incisivo por carriles internos y externos, haciendo tándem principalmente con el número 10 del equipo, Morgan Gibbs-White, con quien se asoció en la jugada previa al gol definitorio que marcó el brasileño Igor Jesús.

Desde los números, Daniel tuvo una efectividad en los pases del 92%, entregando correctamente 34 de 37 intentados, varios de esos fueron centros al área, donde la precisión disminuye. Regateó en 2 ocasiones y tocó la pelota 63 veces. En defensa también se destacó con 7 acciones exitosas y 12 duelos ganados (6 en tierra y 6 aéreos). Un gran debut que le da credibilidad frente a sus nuevos aficionados.

Al final, los goles de Liam Delap (46’) e Igor Jesús (88’) le dieron el triunfo a los del bosque contra los Villanos, quienes empataron parcialmente el juego al 74’ con gol de Alysson. El próximo partido para Muñoz y el Forest será el sábado 19 de septiembre contra el recientemente ascendido Coventry City a las 11:30 a.m., hora de Colombia.

Jhon Solís volvió a las canchas

En su lucha por conseguir el tan anhelado ascenso, el Birmingham City de Jhon Solís jugó a primera hora en la segunda división inglesa contra el Derby County en condición de visitante. El volante canterano de Atlético Nacional volvió a jugar de titular después de sufrir una lesión leve en el tobillo que le impidió jugar el partido anterior contra el Wolverhampton Wanderers de Yerson Mosquera.

Con Solís como eje en el mediocampo, el Birmingham ganó 2-1 con goles de Carlos Vicente y Seung Ho Paik. Jhon jugó 60 minutos en su vuelta, completando el 82% de los pases que intentó sin remates al arco. Se espera que Solís sea convocado por Néstor Lorenzo para la próxima fecha FIFA.

Otros resultados en la Premier League

Jefferson Lerma jugó 10 minutos en el partido que perdió el Crystal Palace en condición de local contra el Ipswich Town por 3-2. Las “Águilas” de Londres, que cambiaron de timonel para esta temporada, no pueden alzar el vuelo en el torneo local. El Chelsea de Dibu Martínez empató en Stamford Bridge 2-2 con el recién ascendido Hull City, un resultado inesperado. Bournemouth y Brentford también empataron 2-2 en el Vitality Stadium.

Por último, la gran sorpresa de la jornada fue el empate 0-0 entre Liverpool y Fulham. Los nuevos “Reds” de Andoni Iraola no convencen desde el resultado en Premier League a pesar de ganarle 2-1 al Atlético de Madrid entre la semana por Champions. El Fulham de Álvaro Arbeloa sumó su primer punto en el curso.

Lea también: “Es colombiano, puede tardar un poco más en volver”: la frase con la que el técnico de Boca bromeó sobre Álvaro Montero

¿Cómo jugó Daniel Muñoz en su primer partido como titular con Nottingham Forest?
Daniel Muñoz fue titular, disputó los 90 minutos y fue elegido como la figura del partido ante Aston Villa, con una calificación de 8,0 en Sofascore, la más alta del encuentro.
¿Qué estadísticas tuvo Daniel Muñoz contra Aston Villa?
Muñoz completó 34 de 37 pases (92 % de efectividad), realizó dos regates, tuvo 63 toques de balón, registró siete acciones defensivas exitosas y ganó 12 duelos: seis por tierra y seis aéreos.
¿Cómo le fue a Jhon Solís en su regreso a las canchas?
Solís volvió como titular y actuó como eje del mediocampo del Birmingham City. Completó el 82 % de los pases que intentó y no registró remates al arco en los 60 minutos que disputó.

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