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Daniel Arcila, feliz tras su gol y debut con Colombia: “Representar a un país siempre te da ese nerviosismo”

Daniel Arcila tuvo un debut soñado con la Selección Colombia: ingresó ante Perú, marcó un golazo y confirmó que el trabajo y la paciencia tuvieron su recompensa.

  • Daniel Arcila y su festejo tras anotar con Colombia. FOTO FCF
    Daniel Arcila y su festejo tras anotar con Colombia. FOTO FCF
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 18 minutos
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Daniel Arcila difícilmente olvidará la noche del 6 de octubre de 2026. El volante antioqueño tuvo su debut con la Selección Colombia ante Perú y, como si el momento no fuera suficientemente especial, lo coronó con un golazo desde fuera del área para aportar al triunfo 2-0.

Después del partido, Arcila no pudo ocultar la emoción por haber cumplido uno de los sueños más importantes de su carrera. El futbolista reconoció al Gol Caracol que detrás de esa oportunidad hubo mucho trabajo y que su estreno tuvo un premio que había buscado durante mucho tiempo.

“No tengo palabras para este momento, sé que es con mucho trabajo, con mucha honestidad y gracias a Dios se me dio el gol”, manifestó.

El tanto tampoco fue producto de la casualidad. Arcila reveló que ha trabajado especialmente los remates de media y larga distancia y que, cuando tuvo la posibilidad ante Perú, no dudó en intentar una de sus armas.

“He practicado mucho remates desde fuera del área y le pegué a hacer gol y gracias a Dios se dio”, contó.

Lorenzo esperó el momento

Arcila también valoró la decisión de Néstor Lorenzo de darle la oportunidad en el momento que consideró adecuado. El volante destacó la manera en que el entrenador manejó al grupo durante esta fecha FIFA y aseguró que los nuevos jugadores tuvieron el respaldo necesario para adaptarse.

“El profe tiene una buenísima idea en la cabeza con todos nosotros. Nos esperó hasta último momento, él es un experimentado en esto y él supo cuándo era el momento y por eso hoy le respondemos de la mejor manera”, afirmó.

La convocatoria representó para Arcila una oportunidad de demostrar que puede competir en el máximo nivel y, ante Perú, respondió de la mejor manera posible: con una actuación que terminó acompañada por su primer gol con la camiseta de Colombia.

Los nervios quedaron atrás

El debut también tuvo un componente emocional. Como cualquier futbolista que representa por primera vez a su país, Arcila reconoció que sintió ansiedad antes de entrar al terreno de juego.

“Tenía ansiedad, representar a un país siempre te da ese nerviosismo, esas cosquillitas”, confesó.

Sin embargo, todo cambió cuando pisó la cancha. El jugador explicó que una vez comenzó el partido pudo dejar atrás la presión y concentrarse en lo que tenía que hacer. “Cuando entras al campo ya se quita todo”, aseguró.

Su estreno no pudo ser mejor. Arcila pasó de sentir los nervios propios de su primera convocatoria a celebrar un gol con la camiseta de Colombia y convertirse en una de las noticias positivas que dejó la victoria sobre Perú.

La actuación también refuerza el mensaje que dejó Néstor Lorenzo después del partido: Colombia cuenta con jugadores jóvenes capaces de asumir responsabilidades y comenzar a ganarse un espacio en el proceso de renovación de la Selección. Arcila, por lo pronto, aprovechó su primera oportunidad y dejó su nombre marcado en una noche que jamás olvidará.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo fue el debut de Daniel Arcila con la Selección Colombia?
Fue un debut soñado. El volante ingresó ante Perú y marcó un golazo desde fuera del área para contribuir al triunfo 2-0.
¿El gol de Arcila fue producto de la casualidad?
No. El jugador explicó que ha practicado mucho los remates desde fuera del área y que esa preparación le permitió aprovechar la oportunidad que tuvo ante Perú.
¿Qué dijo Arcila sobre los nervios de representar a Colombia?
Reconoció que sintió ansiedad y los nervios propios de su primer partido con la Selección, pero aseguró que todo desapareció cuando entró al campo y comenzó a jugar.

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