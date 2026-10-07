Daniel Arcila, feliz tras su gol y debut con Colombia: “Representar a un país siempre te da ese nerviosismo”

Daniel Arcila difícilmente olvidará la noche del 6 de octubre de 2026. El volante antioqueño tuvo su debut con la Selección Colombia ante Perú y, como si el momento no fuera suficientemente especial, lo coronó con un golazo desde fuera del área para aportar al triunfo 2-0.
Después del partido, Arcila no pudo ocultar la emoción por haber cumplido uno de los sueños más importantes de su carrera. El futbolista reconoció al Gol Caracol que detrás de esa oportunidad hubo mucho trabajo y que su estreno tuvo un premio que había buscado durante mucho tiempo.
“No tengo palabras para este momento, sé que es con mucho trabajo, con mucha honestidad y gracias a Dios se me dio el gol”, manifestó.