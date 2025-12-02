x

Cúcuta buscará el regreso a la A en el General Santander, ¿qué necesita para volver a primera división?

El duelo por la final del Torneo Betplay, se disputará este martes a las 3:45 de la tarde en el General Santander.

    Este es el equipo que busca el ascenso, Cúcuta que es dirigido por Nelson ‘El Rolo’ Florez podría regresar a la A, este martes. FOTO TOMADA X @Cucutaoficial
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
bookmark

Cúcuta define ante Real Cundinamarca el campeón del Torneo Betplay-2, con una amplia opción de convertirse en el nuevo inquilino de la A, por eso necesita una victoria en el General Santander, que promete ser una caldera en la tarde de este martes.

Cúcuta, que perdió el duelo de ida en Bogotá 1-0 necesita ganarle por más de un gol al equipo capitalino para quedarse con el título y para además ascender al segundo lugar de la tabla de reclasificación en la que Jaguares, ya ascendido es líder con 97 puntos, seguidos por Patriotas (eliminado de la final) con 86 y los dirigidos por Nelson ‘El Rolo’ Flórez, tiene 83 unidades, esa combinación del triunfo y posición en la reclasificación le darían el regreso a la A al cuadro de la frontera.

La idea de los locales es ganar, por más de un gol, para ascender sin tener que definir el título por penales, ya que esto aplazaría el regreso a la A de los Motilones.

Si Cúcuta gana el título de forma directa, ascenderá y será el compañero de Jaguares, campeón del primer semestre y líder de la reclasificación, quien ya aseguró su cupo en la A para 2026.

Si el título lo gana Real Cundinamarca, se podría presentar que estos mismos rivales se midan en el repechaje, una serie para definir el segundo clasificado a la A, que ocupa uno de los cupos que dejaron Unión Magdalena y Envigado, que perdieron la categoría en 2025.

Regreso a primera tras cinco años

Cúcuta fue sancionado por el Ministerio del Deporte en 2020, que le revocó al equipo el reconocimiento deportivo, y el 11 de noviembre la Superintendencia ordenó la liquidación judicial de la empresa, por lo que fue excluido de la competencia.

Esta situación llevó a que el equipo no estuviera en ninguna competencia oficial por espacio de 19 meses, hasta que, en la Asamblea extraordinaria de abril de 2022, la Dimayor decidió volver a afiliar al club y por ende su regreso al torneo del ascenso.

Hay que recordar que en la historia del club aparecen el título de la Liga local en 2006 y estuvo en la Copa Libertadores de 2007, en la que alcanzó a llegar hasta la fase semifinal, siendo eliminado por Boca Juniors, que terminó siendo el campeón de ese año.

