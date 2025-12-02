Cúcuta buscará el regreso a la A en el General Santander, ¿qué necesita para volver a primera división?

Cúcuta define ante Real Cundinamarca el campeón del Torneo Betplay-2, con una amplia opción de convertirse en el nuevo inquilino de la A, por eso necesita una victoria en el General Santander, que promete ser una caldera en la tarde de este martes. Cúcuta, que perdió el duelo de ida en Bogotá 1-0 necesita ganarle por más de un gol al equipo capitalino para quedarse con el título y para además ascender al segundo lugar de la tabla de reclasificación en la que Jaguares, ya ascendido es líder con 97 puntos, seguidos por Patriotas (eliminado de la final) con 86 y los dirigidos por Nelson ‘El Rolo’ Flórez, tiene 83 unidades, esa combinación del triunfo y posición en la reclasificación le darían el regreso a la A al cuadro de la frontera.

La idea de los locales es ganar, por más de un gol, para ascender sin tener que definir el título por penales, ya que esto aplazaría el regreso a la A de los Motilones. Si Cúcuta gana el título de forma directa, ascenderá y será el compañero de Jaguares, campeón del primer semestre y líder de la reclasificación, quien ya aseguró su cupo en la A para 2026. Si el título lo gana Real Cundinamarca, se podría presentar que estos mismos rivales se midan en el repechaje, una serie para definir el segundo clasificado a la A, que ocupa uno de los cupos que dejaron Unión Magdalena y Envigado, que perdieron la categoría en 2025.

Regreso a primera tras cinco años