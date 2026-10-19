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Se lesionó el “Cucho” Hernández con el Betis y se puede perder los amistosos contra Chile

El delantero de la selección Colombia, Juan Camilo Hernández, tiene una lesión en el sóleo proximal izquierdo.

  • El “Cucho” Hernández contra el mejor jugador joven del Mundial 2026, Pau Cubarsí. FOTO: Instagram cuchohernandez
    El “Cucho” Hernández contra el mejor jugador joven del Mundial 2026, Pau Cubarsí. FOTO: Instagram cuchohernandez
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
Publicado hace 1 hora Actualizado hace 28 minutos
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Juan Camilo “Cucho” Hernández pasó de la felicidad a la tristeza en cuestión de días con el Real Betis. El delantero colombiano que anotó el pasado miércoles 14 de octubre ante el Porto por la Champions League, se lesionó el pasado sábado ante el F.C. Barcelona, en uno de los mejores partidos que puede exigir por estos tiempos el fútbol español. Justamente por el alto nivel del compromiso, más la sobrecarga de otros duelos, el pereirano de 27 años de edad sufrió una lesión muscular que lo sacó del juego al minuto 63.

El canterano del Deportivo Pereira sufrió un percance en el sóleo proximal izquierdo (pantorrilla), algo que, según reporta la prensa española, podría dejarlo aproximadamente un mes por fuera de los terrenos de juego. Sin duda es una mala noticia para el Betis, el delantero y la selección nacional de Colombia, pues Hernández es una opción importante en el ataque de ambas instituciones, además de que en lo personal se corta esa buena racha que encaminó en los últimos compromisos.

“El jugador del Real Betis Balompié, Cucho Hernández, sufrió una lesión muscular en el transcurso del encuentro del sábado frente al FC Barcelona. Las pruebas a las que se ha sometido esta mañana confirman que sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo. Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución”, escribió el conjunto bético en el comunicado oficial.

Nelson Deossa será el único criollo en el próximo mes con el Betis. Algunos de los partidos más destacados que tendrán como protagonista al volante caldense serán contra el Feyenoord y Borussia Dortmund por Champions League o el derbi andaluz contra el Sevilla FC (equipo que goleó el Real Madrid el fin de semana 4-1). Como reemplazo del “Cucho” estará el irlandés Troy Parrott, con quien el colombiano estuvo alternando la titularidad en el inicio de campeonato.

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Cabe recordar que, a pesar de la derrota 2-5 ante un Barcelona que lleva puntaje perfecto, el Betis está firmando su mejor comienzo liguero de las últimas 6 décadas con 19 puntos en 9 compromisos disputados. Juan “Cucho” Hernández, por su parte, lleva 3 goles y 2 asistencias en 10 partidos disputados esta temporada con el cuadro verdiblanco. Esta es la primera lesión que tiene con el Betis tras su llegada en febrero de 2025.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué tipo de lesión sufrió Juan Camilo “Cucho” Hernández con el Real Betis y cuánto tiempo estará de baja?
El delantero colombiano sufre una lesión muscular en el sóleo proximal izquierdo (pantorrilla). Según los reportes de la prensa española, esta dolencia lo mantendría aproximadamente un mes por fuera de los terrenos de juego, quedando su regreso sujeto a su evolución médica.
¿Qué partidos clave se perderá el delantero colombiano con el Real Betis?
Durante el próximo mes de recuperación, el atacante se perderá compromisos determinantes tanto en LaLiga como en la Champions League, donde el Betis tiene en su calendario duelos importantes ante rivales como el Feyenoord y el Borussia Dortmund, además de afectar sus convocatorias con la selección Colombia.
¿Cómo ha sido el rendimiento de Juan Camilo Hernández con el Betis en la temporada 2026?
Antes de sufrir su primera lesión desde su llegada al club en febrero de 2025, el “Cucho” acumulaba 3 goles y 2 asistencias en 10 partidos disputados, destacándose también por haber anotado recientemente ante el Porto en la Champions League.

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