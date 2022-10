“En esto del fútbol no hay verdades absolutas ni un solo por qué, hay muchos. Mis cuatro favoritos son, en orden, Francia, Brasil, Bélgica y Holanda. Primero le tengo el respeto al campeón que es Francia. Brasil es la gran esperanza de América, continente que le está demostrando al mundo que quiere nuevamente tener vigencia, porque tenemos los jugadores, pero los logros los tienen los europeos. Después, Roberto Martínez, el entrenador de Bélgica es un gran amigo y esa selección tiene un respeto al proceso e hizo una buena eliminatoria. Para mí, el cuarto equipo es Holanda que, futbolísticamente, ha demostrado cosas importantes, además en este elenco hay respeto por centrales de la talla de Van Dijk. Tiene un entrenador de gran recorrido y una experiencia riquísima como Louis van Gaal, que posee reconocimiento y ascendencia”.

“Esperamos que tanto Brasil como Argentina, que es el último campeón de Copa América, estén a la altura. Lógicamente que Brasil siempre va un paso más adelante del resto de las selecciones por la clase de jugadores, la mayoría en muy buenas ligas. Pese a que Neymar puede ser una de sus figuras representativas prima mucho el trabajo colectivo. Argentina ha armado una selección para que realmente Messi pueda aportar. Por el lado de Europa, no descarto al último campeón que es Francia, por su regularidad y las grandes individualidades que tiene como Mbappé y Benzema. Además, guarda continuidad en el trabajo. Luego tengo a España, Bélgica y Alemania, que las veo compitiendo, porque indudablemente han marcado una buena pauta y si se puede dar una sorpresa, Inglaterra puede aparecer”.

“Por lo que se ha visto en Suramérica, Argentina y Brasil son favoritos a estar en esas finales en el Mundial y me inclino por Francia e Inglaterra en Europa. Esos son los cuatro favoritos que estarían en el podio. Me voy por los grandes suramericanos tras el momento que vivieron en la Copa América, además la Eliminatoria la superaron con mucha holgura. Francia es el vigente campeón y tiene la obligación de defender el título y con jugadores como Mbappé y Benzema en ataque uno puede esperar cosas muy importantes. Mantiene una estructura y tienen otros jóvenes de muy buena calidad técnica. Del equipo inglés puedo decir que me sedujo lo que hizo en la fase clasificatoria y también tiene un recambio que se mezcla con algunos jugadores experimentados. Eso les puede dar cierta confianza para llegar lejos”.