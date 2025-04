“Por eso a veces me gusto (sic) un poco vanidoso, que no me vea tan viejo. Es una venganza... a mi manera, suavecito; salgo más joven que como entré”, dijo el presidente Petro.

Información conocida por la emisora Blu Radio señala que el jefe de Estado se habría sometido a una cirugía en su rostro y cuello el pasado miércoles 16 de abril en la clínica Santa Bárbara, en el norte de Bogotá. Según detalla la cadena, para la operación Petro fue sometido a anestesia general y tuvo un costo de alrededor de $20 millones.

Lea aquí: “Aún no comprende la dignidad que ostenta”: presidente del Senado le respondió el madrazo a Gustavo Petro

Al margen de los comentarios alrededor de la intervención, lo cierto es que la propia Constitución –en su artículo 193–, establece que corresponde al Senado conceder licencia al primer mandatario para separarse temporalmente del cargo.