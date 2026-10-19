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Portugal anunció el castigo para Cristiano Ronaldo por irse de la concentración tras disputa con Jorge Jesus, ¿es grave?

La resolución puso fecha de caducidad a su castigo administrativo, pero dejó abierta la incógnita más importante: si volverá a vestir la camiseta de la selección bajo el mando de Jorge Jesus. Así es la multa y la suspensión.

  • La FPF confirmó la sanción al atacante por incurrir en una infracción disciplinaria “por una vez y a título doloso”, tras abandonar el equipo para volar a Madrid en su jet privado antes del partido contra Dinamarca. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    La FPF confirmó la sanción al atacante por incurrir en una infracción disciplinaria “por una vez y a título doloso”, tras abandonar el equipo para volar a Madrid en su jet privado antes del partido contra Dinamarca. FOTO: Juan Antonio Sánchez
  • Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa con la Selección de Portugal en medio de la polémica. FOTO: Tomada de redes sociales de @cristiano.
    Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa con la Selección de Portugal en medio de la polémica. FOTO: Tomada de redes sociales de @cristiano.
  • Jorge Jesus, entrenador de la Selección de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus
    Jorge Jesus, entrenador de la Selección de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus
  • Jorge Jesus en medio de un entrenamiento con Cristiano Ronaldo. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus
    Jorge Jesus en medio de un entrenamiento con Cristiano Ronaldo. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

Publicado hace 2 horas Actualizado hace 2 minutos
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El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) oficializó este lunes 19 de octubre la sanción disciplinaria y económica contra Cristiano Ronaldo: 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración del equipo nacional tras la disputa con el entrenador Jorge Jesus.

La entidad determinó que cometió una infracción disciplinaria “por una vez y a título doloso”, estipulada en el artículo 160 del reglamento federativo. Esta acción fue investigada desde el pasado 9 de octubre, fecha en que la FPF le impuso una suspensión preventiva y abrió un expediente urgente. Al haber cumplido 19 días, la medida vencerá el 30 de octubre.

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Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa con la Selección de Portugal en medio de la polémica. FOTO: Tomada de redes sociales de @cristiano.
Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa con la Selección de Portugal en medio de la polémica. FOTO: Tomada de redes sociales de @cristiano.

El delantero de 41 años estará disponible para el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones: ante Dinamarca en Braga el 14 de noviembre y frente a Gales en Cardiff el 17. Con el pase a cuartos de final asegurado y a un solo punto del liderato, la presencia de Ronaldo dependerá exclusivamente del seleccionador, Jorge Jesus.

Las promesas rotas en el vestuario hacia Cristiano

El conflicto ocurrió en el encuentro previo ante Noruega, en la pasada fecha de Nations League, donde el atacante realizó ejercicios de calentamiento sin ingresar al campo. Tras el pitazo final, se retiró directamente al vestuario porque “necesitaba estar solo”.

Jorge Jesus, entrenador de la Selección de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus
Jorge Jesus, entrenador de la Selección de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus

El 30 de septiembre, víspera del duelo frente a Dinamarca, dejó la concentración en su avión privado hacia Madrid y anunció en Instagram que “a su tiempo” relataría “la verdad”. El 6 de octubre publicó un comunicado detallando su postura. Afirmó que Jorge Jesús le prometió en el almuerzo disputar 30 minutos. “El seleccionador me había fallado con su palabra”, expresó.

Ambos acordaron un documento de ocho puntos para que el entrenador leyera en rueda de prensa, donde asumiría la propuesta de la planificación y admitiría: “Me equivoqué al poner a calentar a alguien de la dimensión de Pelé o Maradona para después no sacarlo al campo”.

Jesús no habría expresado lo pactado, por lo que argumentó razones técnicas y negó un conflicto. Ronaldo percibió “expresiones y una agresividad” inmerecidas y optó por marcharse debido a una “quiebra de confianza en la palabra del seleccionador”.

Pese a ello, pidió disculpas a sus compañeros, aceptó el juzgamiento en su contra tras asegurar que “las acciones tienen consecuencias”, y se declaró “disponible, como siempre, para competir por Portugal” en una próxima convocatoria.

El juicio de la afición y su disgusto por la ausencia de CR7

Aunque el reglamento contempla suspensiones de uno a seis meses —teniendo como antecedente el año dictado a Ricardo Carvalho en 2011—, la FPF aplicó la sanción mínima. No obstante, el impacto público ha sido severo.

Según una encuesta de Observador, el 65 % de los portugueses rechaza la forma en que Ronaldo dejó el equipo y solo el 13 % la aprueba. Ante el conflicto, el 53 % respalda a Jorge Jesus y un 14 % al jugador. Un 48 % señala que la imagen del capitán ha empeorado, el 41 % opina que debe perder el brazalete y el 40 % considera idóneo su retiro de la selección.

Jorge Jesus en medio de un entrenamiento con Cristiano Ronaldo. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus
Jorge Jesus en medio de un entrenamiento con Cristiano Ronaldo. FOTO: Tomada de redes sociales @jorgejesus

Mientras tanto, el conjunto luso mantiene paso firme con cuatro victorias en cuatro partidos de la Liga de Naciones bajo el mando de Jorge Jesus y la controversia que rodea al equipo con su capitán.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo termina la sanción de Cristiano Ronaldo y cuándo podrá volver a jugar con Portugal?
La sanción finaliza el 30 de octubre, ya que de los 30 días impuestos se contabilizan los transcurridos desde la suspensión preventiva del 9 de octubre. Estará legalmente habilitado para reaparecer en los partidos de la Liga de Naciones frente a Dinamarca (14 de noviembre) y Gales (17 de noviembre), aunque su convocatoria dependerá únicamente de la decisión del entrenador Jorge Jesus.
¿A cuánto asciende la multa económica a Cristiano Ronaldo y cuánto tarda en ganarla?
La multa impuesta por la FPF es de 255 euros, un monto simbólico fijado por el reglamento. Teniendo en cuenta su salario anual de 208 millones de euros en el Al Nassr, el periódico Correio da Manhã calculó que el delantero tarda aproximadamente 39 segundos en generar esa cantidad.
¿Qué artículo del reglamento aplicó la FPF para castigar a Cristiano Ronaldo?
El Consejo de Disciplina aplicó el artículo 160 del reglamento federativo, determinando que el jugador cometió una infracción disciplinaria al abandonar la concentración de la selección en Copenhague «por una vez y a título doloso».
¿Por qué se originó el conflicto entre Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus?
El desencuentro comenzó en el partido contra Noruega, donde Cristiano calentó pero no jugó. Según el futbolista, el técnico le había prometido 30 minutos de juego y posteriormente incumplió un pacto de ocho puntos redactado para la rueda de prensa, en el que Jesus debía asumir la responsabilidad de la gestión y retractarse públicamente.

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