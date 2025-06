“No estaré en el Mundial de Clubes, pero sí que me han contactado”, reveló CR7 en una conferencia de prensa en Múnich, en la víspera de la final de la Liga de Naciones europea, donde Portugal se mide a España este domingo en el Allianz Arena.

El portugués Cristiano Ronaldo admitió este sábado haber tenido ofertas para sumarse a un plantel participante en el Mundial de Clubes de la FIFA (14 junio-13 julio), pero las declinó y aseguró que no estará en ese torneo.

A finales de mayo, Cristiano Ronaldo anunció en sus redes sociales el final de su “capítulo” en el Al Nassr saudita, al que se unió a principios de 2023, sin precisar cuál iba a ser el siguiente paso. “He tomado una decisión y es casi definitiva”, señaló Cristiano Ronaldo este sábado, sin desvelarla.

“No tiene sentido hablar de otra cosa que no sea la selección, pero sí, algunos equipos me han contactado. Pero no puedes llegar a todos los balones”, explicó el jugador de 40 años, sin desvelar la identidad de esos clubes.

El Mundial de Clubes de la FIFA, uno de los proyectos estelares del presidente Gianni Infantino, reúne a 32 equipos en ocho grupos de cuatro y comienza la próxima semana en Estados Unidos.