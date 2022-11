Ahora, entes del Mundial, Cristiano concedió la entrevista, en la que fue una situación bastante compleja, porque por un lado lloraba la muerte de Ángel y, por otro, debía concentrarse en los cuidados con la pequeña Bella.

“A veces trato de explicarles a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer”, comentó.

CR7 también comentó que recibió mucha solidaridad en Inglaterra.