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Legión colombiana liderada por Jorge Carrascal y Jhon Arias se toma los cuartos de final de la Copa Libertadores

Además de estos jugadores, otros colombianos se destacan en el torneo de la Conmebol. Entre ellos, Kevin serna y Edwuin Cetré.

  • Jorge Carrascal (Flamengo) y Jhon Arias (Palmeiras), presencia colombiana en la Copa Libertadores. FOTO GETTY
    Jorge Carrascal (Flamengo) y Jhon Arias (Palmeiras), presencia colombiana en la Copa Libertadores. FOTO GETTY
El Colombiano
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Agencia AFP
hace 53 minutos
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Dos gigantes brasileños aseguraron su presencia en los cuartos de final de la Copa Libertadores: Flamengo, vigente campeón, que cuenta en sus filas con el cartagenero Jorge Carrascal, y Palmeiras, en el que sobresale el mediocampista chocoano Jhon Arias. Ambos elencos van por caminos distintos y solo se encontrarían en una hipotética final.

También se instaló en esta instancia el Fluminense del volante colombiano Kevin Serna, que buscará el cupo a semifinales ante el Platense de Argentina, la grata revelación del torneo. El conjunto ‘Calamar’ ha firmado una gesta memorable: según datos de la cuenta de X Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF), en 2018 militaba en la tercera división, volvió a Primera en 2021 tras 22 años de ausencia, fue finalista de la Liga Argentina en 2023 y se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 (su primer título oficial en 120 años de historia). Ahora, en su debut absoluto en Libertadores, dejó en el camino a Corinthians y Coquimbo Unido.

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Otro elenco con aporte ‘cafetero’ que avanzó fue Estudiantes de La Plata, que tiene en sus filas al delantero vallecaucano Edwuin Cetré, exjugador del Independiente Medellín. Casualmente, Flamengo y Estudiantes compartieron grupo con el ‘Poderoso’ en la fase previa, lo que demuestra la exigencia de esa zona.

Palmeiras se medirá en cuartos a Liga de Quito, que este jueves venció por penales (5-4) a Mirassol brasileño tras el empate 0-0 en los 90 minutos. Estudiantes quedaba pendiente del desenlace entre Rosario Central y Corinthians. Por su parte, Flamengo deberá esperar hasta el martes 25 de agosto, cuando Independiente del Valle defina en casa su llave ante Deportes Tolima, a la cual llega con ventaja 1-0.

Así avanzaron a cuartos de final

Flamengo tuvo que sufrir en el Maracaná ante el Cruzeiro para mantener la ventaja tras imponerse 2-1, mientras que Palmeiras apeló a la jerarquía de su capitán, el paraguayo Gustavo Gómez, para superar 1-0 a Cerro Porteño en Asunción.

“Fue un partido duro contra un equipo difícil, uno de los mejores de América, que vino con el peso de buscar la final”, declaró Samuel Lino tras el triunfo del ‘Mengao’.

Palmeiras ratificó por qué es una de las referencias ineludibles del continente. El elenco del portugués Abel Ferreira selló el boleto gracias a un certero cabezazo de Gómez bajo la lluvia asuncena. “El objetivo era clasificar. Palmeiras tiene una plantilla muy fuerte y con hambre de gloria. Si no se puede con técnica, tiene que ser con garra”, analizó el zaguero.

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Por su parte, Platense escribió una página dorada al meterse entre los ocho mejores tras derrotar 7-6 en los penales a Coquimbo Unido, luego de un trabado 0-0 en suelo chileno. Fiel a su estilo, el técnico Martín Palermo transmitió templanza antes de la tanda: “Decisión y tranquilidad. Tiren con confianza, porque vamos a ganarlo. A patear con el corazón”, les inculcó a sus dirigidos.

En la siguiente fase, el ‘Calamar’ chocará contra Fluminense, que también necesitó de los cobros desde el punto penal (5-4) y de una actuación brillante del veterano arquero Fábio (45 años) para dejar en el camino a Independiente Rivadavia. Kevin Serna había anotado el gol del ‘Flu’ en el 1-1 del tiempo reglamentario.

Módulo de preguntas y respuestas...

¿Qué futbolistas colombianos jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores?
Los jugadores colombianos confirmados en los cuartos de final son Jorge Carrascal con Flamengo, Jhon Arias con Palmeiras, Kevin Serna con Fluminense y Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata.
¿Pueden enfrentarse Flamengo y Palmeiras en los cuartos de final o semifinales?
No, Flamengo y Palmeiras van por lados opuestos del cuadro del torneo, por lo que únicamente se podrían enfrentar si ambos avanzan hasta la final.
¿Cuándo se define el rival de Flamengo en los cuartos de final de la Copa Libertadores?
El rival de Flamengo se conocerá el martes 25 de agosto, fecha en la que Independiente del Valle recibirá en Ecuador a Deportes Tolima para definir una llave que el equipo ecuatoriano lidera por 1-0.

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