Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores esta semana

La Copa Libertadores retomará acción esta semana con unos cuartos de final que por primera vez reúnen a ocho campeones del torneo, incluidos River Plate y Palmeiras, dos de los grandes favoritos al título que protagonizarán una serie de altísimo voltaje.
En el camino hacia su quinta estrella, tras bañarse de gloria en 1986, 1996, 2015 y 2018, los millonarios de Marcelo Gallardo recibirán al Verdão de Abel Ferreira, el mejor equipo de la fase de grupos, este miércoles en el Monumental de Buenos Aires.
Lea: ¿Cuáles son las opciones que tiene el DIM, el mejor equipo del 2025 en Colombia, para clasificar a torneos internacionales?
River enfrentará la llave en un buen momento: no conoce la derrota desde que cayó en la primera ronda del Mundial de Clubes con el Inter de Milán (2-0) en junio, carga una imbatibilidad de doce partidos y lidera su grupo en el campeonato local.
Además, podrá estrenar en el principal torneo de clubes de América a su gran refuerzo de la segunda mitad del año, el delantero Maximiliano Salas, ausente por lesión en los octavos de final, donde los argentinos eliminaron por penales a Libertad de Paraguay.
“Soy optimista, tengo muchísimo entusiasmo porque sé que ellos tampoco quieren jugar contra nosotros”, dijo Gallardo.
Pero el Palmeiras, que noqueó a la banda roja cruzada en las semifinales de 2021, antes de alzar su tercer título, será un hueso muy duro de roer.