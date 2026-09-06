Mano a mano a partido único: Nacional y Cali definen el clasificado a cuartos en la Copa Betplay en el Atanasio

En menos de 15 días, Atlético Nacional y Deportivo Cali se vuelven a enfrentar en el mismo escenario, pero con un objetivo diferente: la Copa Betplay. El pasado 26 de agosto, por Liga, ambos equipos midieron fuerzas y el ganador fue el conjunto antioqueño por 2-1 con goles de Andrés Sarmiento y Marlos Moreno, y descuento de Nicolás Benedetti. En esa ocasión fue expulsado Mateus Uribe.

Este lunes 7 de septiembre los dos elencos verdes de Colombia jugarán a partir de las 8:15 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en partido único que definirá al clasificado de la llave a los cuartos de final de la Copa Betplay, luego de la modificación que hizo la Dimayor ante las contingencias del terremoto del 10 de agosto que alteró el calendario de los torneos colombianos. En principio, las series de octavos estaban previstas con encuentros de ida y vuelta.

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Así las cosas, el duelo entre paisas y vallecaucanos atrae las miradas de los aficionados que, infortunadamente, no tendrán acceso al Atanasio porque Nacional aún tiene pendiente una sanción por los desmanes ocurridos en la final de este mismo torneo que le ganó al DIM en diciembre de 2025.

Por ese motivo el club, a través de sus canales informativos, pidió a la prensa motivar a los hinchas para que acompañen al equipo verdolaga desde las afueras del estadio. “La idea es que puedan acercarse, vivir el partido desde allí y, de paso, apoyar a los vendedores, kioscos y demás comerciantes que habitualmente hacen parte de la jornada alrededor del Atanasio”.

Nacional llega motivado a este encuentro, pues quiere seguir en la ruta de un nuevo título de Copa que se convertiría en el noveno en su historial: es el club más ganador, seguido por Millonarios y Medellín que tienen tres cada uno. A propósito, si avanza le tocará enfrentarse en cuartos al vencedor entre DIM y Pasto.