Las sorpresas que dejó la fecha 4 de la Liga Betplay-2: Fortaleza y Llaneros en lo más alto de la tabla

No todo fue positivo, especialmente para “los coleros”, como es el caso de Millonarios , que no ha podido sumar puntos y admite que su rendimiento ha sido “vergonzoso”. Aquí le contamos cómo se movió la tabla de la Liga finalizando la fecha 4.

18. Once Caldas - 1 pto (-3)

La fecha 4 que se jugó el pasado viernes 25 de julio, inició con el triunfo de Deportes Tolima sobre Deportivo Pereira , quien venía animado luego de ganarle a Atlético Nacional en la tercera fecha. A pesar de los ánimos, el equipo Matecaña no pudo con un Tolima que venía también animado por el triunfo y el partido finalizó 1-0 a favor de los tolimenses.

El lunes fue, tal vez, el día más sorpresivo de la fecha 4. Deportivo Cali ganó por primera vez en la era de Alberto Gamero, con un marcador de 3-2 sobre Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini. Bucaramanga, que venía desanimado luego de la eliminación por Copa Sudamericana no pudo levantar cabeza y hasta sufrió la expulsión de Jhon Vásquez.

Los embajadores son actualmente el peor equipo del torneo de finalización. No han logrado sumar ningún punto en los cuatro partidos enfrentados, y la molestia ya se comienza a sentir no solo en el equipo sino especialmente en la hinchada.

Millonarios sigue siendo el colero de la tabla que tras la cuarta fecha no ha podido sumar ningún punto. Esta vez perdió 1-0 ante Llaneros, quienes vienen sorprendiendo en el torneo de finalización y ya se ubican terceros en la tabla de posiciones, superado incluso a Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

Finalizando el partido ante Llaneros, David González en rueda de prensa afirmo sentir una vergüenza profunda. “Pocas veces vengo a una rueda de prensa con vergüenza, hoy la tengo junto con muchas sensaciones. Lo primero es disculparnos por este tipo de presentaciones, porque esto no es lo que nos representa. Hemos errado el camino, nos ha faltado competir más, ir a los duelos como si no hubiese un mañana. Eso nos cuesta. A eso se le pueden sumar muchas cosas, pero ya suenan a disculpas. Lo principal es que no estamos compitiendo como tenemos que competir”, afirmó el director técnico.

Aunque afirma que la mala racha no se debe a problemas internos del equipo o algún tipo de situación ajena al mero rendimiento, tampoco hay una explicación del mal momento del equipo azul. Lo más probable es que la cantidad de bajas posteriores al primer semestre sean la razón de la falta de efectividad de los embajadores.

Millonarios además también experimentó un amargo momento ante Llaneros. Tuvo que recibir el famoso “gol del ex” pues fue Kevin Mantilla, el exmillonarios, quien descontó en el encuentro y les arrebató nuevamente los puntos en esta fecha.