Así podría jugar James en Nacional sin sacrificar a Cardona ni a Rengifo

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional generó ilusión entre los hinchas, pero también algunas dudas sobre cómo encajará en el equipo. Una de las principales preguntas es si su presencia podría terminar quitándole minutos a Juan Manuel Rengifo, uno de los jóvenes que ha ganado protagonismo en el mediocampo verdolaga.
Sin embargo, la idea de Lucas González apunta a que no necesariamente tendrá que existir ese sacrificio. El técnico tiene varias alternativas para ubicar a James y, de acuerdo con sus características, la posición en la que más podría utilizarlo es como mediapunta, detrás del delantero centro, o como un volante con libertad y tendencia a ubicarse hacia la izquierda.