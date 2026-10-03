“Hay cosas para destacar, aunque el equipo no jugó bien”: Néstor Lorenzo pide paciencia con la Selección

La Selección Colombia acumuló, contra Paraguay, su tercer partido consecutivo sin ganar. La victoria más recientes del seleccionado criollo se remonta al 3 de julio pasado, cuando se impuso 1-0 a Ghana en los 32avos de final del Mundial de Norteamérica.
Después de eso, el elenco criollo, dirigido por Néstor Lorenzo, sumó dos empates (Suiza y México) y la derrota ante el seleccionado guaraní del viernes en Nueva Jersey. Este fue el segundo duelo del nuevo proyecto deportivo, que tiene como objetivo clasificar al Mundial de 2030 y ser protagonistas en la Copa América de 2028.