Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

“Hay cosas para destacar, aunque el equipo no jugó bien”: Néstor Lorenzo pide paciencia con la Selección

El entrenador argentino habló después de la derrota contra Paraguay. El seleccionado criollo no gana desde el partido de 32avos del Mundial.

  • El entrenador argentino Néstor Lorenzo tiene contrato con la Selección Colombia hasta antes del inicio del Mundial de 2030. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El entrenador argentino Néstor Lorenzo tiene contrato con la Selección Colombia hasta antes del inicio del Mundial de 2030. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
bookmark

La Selección Colombia acumuló, contra Paraguay, su tercer partido consecutivo sin ganar. La victoria más recientes del seleccionado criollo se remonta al 3 de julio pasado, cuando se impuso 1-0 a Ghana en los 32avos de final del Mundial de Norteamérica.

Después de eso, el elenco criollo, dirigido por Néstor Lorenzo, sumó dos empates (Suiza y México) y la derrota ante el seleccionado guaraní del viernes en Nueva Jersey. Este fue el segundo duelo del nuevo proyecto deportivo, que tiene como objetivo clasificar al Mundial de 2030 y ser protagonistas en la Copa América de 2028.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre el partido?

El equipo que convocó Néstor Lorenzo para la fecha Fifa de septiembre y octubre, tiene una mezcla entre futbolistas experimentados y jugadores jóvenes. Algunos de ellos vieron minutos contra Paraguay, en un encuentro donde Colombia probó un módulo con el que no jugaba desde hace tres años: línea de tres defensas.

La última vez que se usó fue en un duelo de eliminatorias contra Ecuador en Quito. Sobre esa “innovación”, el seleccionador nacional indicó: “Teníamos ganas de probar otro sistema. Lo que pasa es que nos costó aceitar la salida. Nos dejamos presionar, cometimos muchos errores en ese aspecto”.

Lorenzo, quien extendió su contrato con el equipo nacional hasta que finalicen las clasificatorias al próximo Mundial, aseguró que, aunque el resultado no favoreció a Colombia, quedó contento con algunos aspectos que vio en el juego.

“Hay cosas buenas para destacar, más allá de que el equipo no jugó bien. Hubo cosas para destacar. Las chances que tuvieron ellos las dimos nosotros con errores. Hubo equivocaciones que hicieron que Paraguay tuviera un chances y no solo de futbolistas jóvenes, sino de jugadores con experiencia”, aseguró.

Lorenzo, quien se mostró crítico con el rendimiento de algunos de sus futbolistas, agregó que este es un equipo en construcción y que no se debe juzgar el rendimiento de la Selección de cara al proceso que viene solo con estos partidos, pues no están futbolistas que son fijos e importantes en la estructura del equipo nacional como Luis Díaz, Jéfferson Lerma y Camilo Vargas.

Entre tanto, hubo varios futbolistas que tuvieron, contra Paraguay, un rendimiento que le gustó al entrenador nacional. “Kevin (Andrade) entró bien. Entró nervioso, pero luego empezó a hacerlo bien. Estoy conforme porque fue su primer partido. Yáser también jugó bien. Hubo momento en que no tomó buenas decisiones, pero nos gustó cómo jugó. Rengifo, por su parte, es un buen jugador y recién inicia el proceso con nosotros”, concluyó el técnico Lorenzo.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre el nuevo sistema táctico?
Explicó que querían probar la línea de tres defensores, pero admitió que les costó generar una buena salida con el balón, se dejaron presionar y cometieron varios errores en ese aspecto.
¿Cuál es el balance general que hace el entrenador sobre el partido?
Reconoció que la Selección no jugó bien y que las opciones de gol de Paraguay nacieron de equivocaciones propias, cometidas tanto por futbolistas jóvenes como por experimentados. Sin embargo, destacó que hubo cosas positivas rescatables.
¿Por qué pide no juzgar al equipo únicamente por estos resultados?
Aseguró que la Selección está en un proceso de construcción y que para esta fecha faltaron jugadores clave e infaltables en la estructura titular, como Luis Díaz, Jéfferson Lerma y Camilo Vargas.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Colombia
Colombia
Néstor Lorenzo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form