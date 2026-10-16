Colombia y Bolivia, rezagados en Sudamérica: sus clubes dependen de estadios ajenos

La propiedad de los estadios representa una diferencia importante en la estructura de los clubes de fútbol. Contar con un escenario propio no solo ofrece autonomía para organizar partidos, sino que también abre la posibilidad de generar ingresos por conciertos, eventos, alquiler de espacios comerciales y otras actividades.
En Colombia, el Deportivo Cali es una excepción dentro del fútbol profesional. Su estadio, ubicado en Palmaseca, es propiedad de la institución y constituye uno de sus principales activos. El Ministerio del Deporte ha destacado el valor patrimonial que representa este escenario para el club.