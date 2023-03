Nacional-Medellín, un clásico para emocionar a la afición

Motivación, pasión y tradición en el verde

Uno de los emblemas del fútbol colombiano, René Higuita, que jugó tanto en Nacional como en Medellín, se refirió a la importancia de este compromiso. “Son partidos aparte, diferentes por la rivalidad que hay en lo deportivo, por el orgullo de la hinchada y los jugadores”.

Dice el exportero que el aficionado del equipo que pierde queda muy dolido y el que gana goza.

“Lo importante es no dejarse llevar por esas actitudes violentas, porque hoy no es como antes, que uno discutía entre amigos y no pasaba nada, ahora hasta muertos se ha presentado por esa rivalidad y esto no puede pasar”.

Por eso Higuita le pide a la gente que disfrute del partido en paz, que deje que los jugadores hagan el trabajo en la cancha y que el aficionado que gane celebre sanamente y que no se burle del rival. “Así vamos mejorando la convivencia y de esa manera podemos seguir disfrutando de nuestras familias en el estadio”.

Emiliano Acosta, hincha verdolaga, indica que más allá de esperar el buen juego de Nacional, quiere disfrutar del duelo con tranquilidad.

“Hago un llamado a las barras, a la Rexixtenxia Norte y a Los Del Sur para que disfruten en paz este espectáculo y le den ejemplo a las personas que asistan”.

En lo deportivo, Emiliano espera que Nacional muestre una faceta muy ofensiva y salga a arrollar al rival.

Mariana Pérez es otra aficionada de Nacional que destaca que el clásico se juegue, precisamente, cuando el Atanasio acaba de cumplir 70 años.

“Qué mejor manera de celebrar el cumpleaños que con un partido al que ambos llegan bien, de menos a más. De mi equipo espero que lo deje todo en la cancha, que brinde espectáculo y que esté fino en la definición”.

Los jugadores, por su parte, son conscientes de esta responsabilidad, como lo expresó el portero Kevin Mier: “Ninguno de los dos equipos quiere regalar nada, será de una intensidad muy alta, como nos hemos acostumbrado a jugar estos compromisos; vamos a proponer y a buscar el triunfo”.

Con él coincidió el volante Nelson Deossa, quien disputará su primer clásico. “Es algo muy bonito para mí, será mi primer clásico y los clásicos hay que ganarlos, voy con esa mentalidad para dar lo mejor y aportarle al equipo”.

Mientras que el técnico Paulo Autuori expresó que es un partido especial, pero que hay que asumirlo con la misma actitud de todos los encuentros. “Todos conocemos el ambiente que genera un juego como estos, pero la actitud de los jugadores debe ser igual en todos los compromisos, porque uno no gana campeonatos solo ganando clásicos”.

También hizo un llamado al buen comportamiento. “El fútbol aún es un deporte y solo durante los minutos de juego somos oponentes, todos merecemos respeto y la mejor manera de uno mostrarle respeto al rival es jugando al mejor nivel”.