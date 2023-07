¿Cómo lo hace? Este es el secreto de Chipi Chipi Castillo para atajar penaltis

“Tengo una virtud que es saber llegar a los palos y poder atajar uno que otro”, agregó.

Harlen añadió que antes del duelo con América se habló mucho del trabajo que podía tener: “Sabíamos que posiblemente íbamos a tener muchos achiques, muchas jugadas de riesgo de ellos y teníamos que estar preparados para ello”, concluyó.

En una entrevista con este diario, se le preguntó al portero chocoano sobre quién le había enseñado a tapar los penaltis y esto respondió: “La verdad, nadie. Es una virtud con la que nací, es un poco de intuición. Desde niño me ha gustado ver a muchos porteros tapando penaltis, en general, porque creo que de todos se aprende un poco”.

Así mismo, mencionó quiénes han sido sus referentes en la portería. “El que siempre me gustó fue Óscar Córdoba. Me marcó mucho, porque en esa época, de los porteros que tenía la Selección, era el más técnico, el más polivalente y eso a mí siempre me gustó. Hace poco, cuando estuve en Bogotá recibiendo el premio como el Mejor Portero de la pasada Liga, se lo dije a él personalmente, quería que supiera que fue un arquero que a mí me enseñó mucho. Aunque no lo vi en su plenitud, sí hay muchos videos de él cuando jugaba en Boca Juniors y estaba en la Selección. Pateaba con izquierda, con derecha, rápido de manos y con un estilo único a la hora de atajar y por eso le debo mucho a él”.