“Es una pena no haber podido jugar contigo”, reconoció Zidane, pero el volante argentino, ganador de 8 Balones de Oro le devolvió los elogios: “Te admiro muchísimo. No tuvimos la suerte de jugar juntos , sí de enfrentarnos poquito y después ya como técnico. Siempre con respecto y admiración por todo lo que hiciste y seguís haciendo”.

“Para nosotros Diego es algo muy fuerte, que va a seguir estando por muchísimos años más, no tengo dudas. Va de generación en generación, mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por videos y lo que le contamos. Para nosotros es muy importante su figura por todo lo que representó a la Argentina, y lo que fue a nivel mundial. Era el jugador que admirábamos, veíamos, más allá de las edades, porque yo a Diego lo vi poco. Cuando fue a Newell’s, que ya fue en su etapa final, tenía seis o siete años, y no me acuerdo, igual que el Mundial ‘94, que era chico y no me acuerdo tanto. Obviamente, vi videos y con todo lo que significa para nosotros Diego, es nuestro referente, nuestro ídolo máximo”, agregó.

Zidane, por su parte, le confesó que su gran ídolo fue el uruguayo Enzo Francescoli: “Era mi referente, jugaba en el Marsella, uno de mis hijos se llama así por Enzo. Cuando lo vi dije que quería ser como él. Era muy elegante, cómo manejaba la pelota, eso no se veía mucho. Cuando vino Enzo vimos que era un futbolista diferente, no había muchos extranjeros, era un mago con el balón. Yo quería hacer lo mismo”.