“Se la creyeron”: Carlos “El Pibe” Valderrama reapareció con su icónica melena tras el engaño viral de raparse la cabeza

El alboroto que se creó en redes sociales, a partir del corte de la mítica melena de Carlos “El Pibe” Valderrama, tuvo un final feliz, luego de que este jueves 15 de octubre el excapitán de la Selección Colombiana reapareciera en un nuevo video con sus famosos crespos canosos al aire, animando la campaña publicitaria de una bebida. “El Pibe sin melena ni merece llamarse El Pibe, se la creyeron, mari...”, dijo el exfutbolista y gloria del fútbol local. Lo hizo, mientras se quitaba de su cabeza un gorro de “calvo” de color piel, que daba la impresión de haberse rapado el cabello.

“El Pibe” Valderrama revelando que nunca se cortó el cabello ni se calveó o cambió el look. FOTO: Captura de videos de redes sociales de @pibevalderramap

Le puede interesar: ¿Realidad o inteligencia artificial? El video de “El Pibe” Valderrama sin su icónica melena que sacude las redes Y es que este miércoles, las redes sociales volvieron viral la imagen en la que su esposa, Elvira Redondo, le pasaba una máquina de corte de cabello por la cabeza del legendario jugador, hasta dejarlo totalmente calvo, lo que desató las suspicacias de varias personas que apuntaron que se trataba de algo falso o una expectativa publicitaria.

Otros, en cambio, lamentaron que el mediocampista hubiera decidido cambiar de look, al recordar que sus crespos dorados coincidieron con una de las etapas más brillantes de la Selección Colombiana de Fútbol, que fue a tres mundiales y marcó muchas generaciones. Las especulaciones acabaron justamente en la tarde de este jueves 15 de octubre, cuando el exfutbolista de 65 años reapareció en un nuevo video con sus rulos ya canosos y sonriente, invitando a consumir una bebida que estaba promocionando.

Por eso, a raíz de toda la polémica, hubo quienes creyeron que era verdad, mientras que otros atribuyen las imágenes a la inteligencia artificial. ¿Realidad o ficción? Al final, terminó siendo una ficción que convenció a todas las personas y medios.

El “respiro” de los seguidores del Pibe: una melena mítica en el fútbol mundial

Valderrama, samario de 65 años, se inició en el balompié en el Unión Magdalena, en donde entre 1981 y 1984; de allí pasó a Millonarios y en 1985 recaló en el Deportivo Cali hasta 1988, cuando fue vendido al Montpellier de Francia y de allí al Real Valladolid, entre 1991 y 1992. Concluida su expedición por Europa, el mediocampista regresó en 1992 al torneo local, enfundado en la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, y luego fichó por el Junior de Barranquilla, en donde jugó entre 1993 y 1996.

El “nuevo” look de Carlos Valderrama que sorprendió a sus fans, pero que resultó siendo falso. FOTO: Captura de videos de redes sociales de @pibevalderramap

Su última etapa deportiva la vivió en la MLS de los Estados Unidos, en donde defendió los colores del Tampa Bay Mutiny (1996–1997, 2000–2001), el Miami Fusion (1998–1999) y el Colorado Rapids (2001–2002). Fue uno de los jugadores más importantes a nivel internacional. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Valderrama vistió la camiseta de la Selección entre 1985 y 1998. Disputó 111 partidos, marcó 11 goles y estuvo en los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Carlos “El Pibe” Valderrama con la camiseta de la Selección Colombia. FOTO: FCF

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