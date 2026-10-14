Capturaron a reconocido futbolista de la Selección de Costa Rica por presuntamente extorsionar para cobrar deudas

El jugador internacional costarricense Carlos Barahona fue detenido este miércoles 14 de octubre por la policía de su país por presunta extorsión para cobrar deudas, informaron las autoridades tras un operativo.
Barahona, de 24 años y quien juega actualmente en el Club Sport Cartaginés, fue arrestado en la madrugada junto a otras tres personas tras varios allanamientos en la provincia de Cartago, a unos 40 kilómetros al noreste de San José.
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