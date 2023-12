Han sido muchos los jugadores que han pasado por Nacional y que pese a su bajo rendimiento se han ido del club con los bolsillos llenos. Ese no fue el caso del uruguayo Maximiliano Cantera, quien por mutuo acuerdo rescindió su contrato con el equipo verde, pero decidió no cobrar los 6 meses que le restaban de contrato reconociendo que no cumplió las expectativas.