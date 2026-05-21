Así suena la canción oficial de la Selección Colombia rumbo al Mundial de Norteamérica

La Federación Colombiana de Fútbol presentó “La Barra Incondicional”, un movimiento y el himno que busca unir al país alrededor de la Selección Colombia y la música para el Mundial de Norteamérica 2026, dejando de lado los regionalismos y concentrándose en una sola idea: “toda mi vida seré tricolor”.
Varios de los éxitos de Carlos Vives fueron adaptados con cánticos para apoyar a Colombia, por ello se cambiaron algunas frases de canciones como “La Tierra del Olvido”, “Fruta Fresca” y “Pa’ Mayte”.
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De acuerdo con lo expuesto por la Federación, la iniciativa nació de la mano de Fiebre Amarilla y Gaira Música, sello de Carlos Vives que, en el video promocional, se reúne con hinchas de todos los equipos del fútbol colombiano para cambiar la camiseta de sus amores por la amarilla en busca de ser uno solo apoyando a la Selección.