Camilo Durán no para: fue elegido el mejor del mes en Celtic y sueña con Colombia

El inicio de la nueva temporada europea está dejando buenas noticias para varios futbolistas colombianos y uno de los nombres que más está llamando la atención es el de Camilo Durán. El delantero de 24 años comenzó de gran manera su etapa en el Celtic de Escocia y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores destacados del equipo.
Durán llegó al fútbol escocés después de una gran presentación con el FK Qarabağ de Azerbaiyán, actuación que le permitió dar un importante salto en su carrera y aterrizar en uno de los clubes con mayor tradición e historia de Escocia.