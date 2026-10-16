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Video | Golazo de Jessica Bermeo para el agónico empate del Deportivo Cali en Copa Libertadores

La capitana azucarera Jessica Bermeo marcó de media distancia para las dirigidas por John Albert Ortiz.

  • Jessica Bermeo celebra el gol con el que el Deportivo Cali empató, en la agonía ante Libertad en el debut de la Copa Libertadores Femenina. FOTO TOMADA X@CaliFemenino
    Jessica Bermeo celebra el gol con el que el Deportivo Cali empató, en la agonía ante Libertad en el debut de la Copa Libertadores Femenina. FOTO TOMADA X@CaliFemenino
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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El Deportivo Cali femenino inició su camino en la Copa Libertadores que se juega en Quito, Ecuador, con un empate 1-1 ante Libertad de Paraguay.

Las dirigidas por Jhon Albert Ortiz formaron con Maryory Sánchez; Katherine Osorio, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Angie Salazar; Zharick Montoya, Paula Medina, María Morales, Karla Viancha, Melanin Aponzá e Ingrid Guerra.

El compromiso entre las azucareras y las paraguayas fue bastante disputado, ya que desde el minuto 10 las colombianas se quedaron sin una jugadora por la expulsión de la arquera Maryory Sánchez, quien salió a cortar una llegada del rival pero cometió falta y vio la tarjeta roja.

A pesar de tener una menos en el campo, el primer tiempo terminó sin emociones en los arcos y con el 0-0 se fueron al descanso. Ya en la segunda parte llegaron las emociones y los goles.

Las colombianas se vieron sorprendidas por las paraguayas, que se fueron adelante, a los 69 minutos, con el tanto de Ramona Martínez, quien sacó un derechazo que se fue al fondo del arco.

Pero las jugadoras del Deportivo Cali nunca bajaron los brazos, siguieron insistiendo, buscando el arco rival, hasta que Jessica Bermeo sacó un potente remate que se coló por el ángulo superior izquierdo del arco para el empate, en el tiempo de reposición, a los 90+3.

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“Estoy agradecida porque sumamos un punto, luchamos y lo merecíamos. Sé que el equipo va a mejorar, es un equipo con mucha jerarquía y nos vamos a levantar para seguir adelante y hacer las cosas lo mejor posible”, comentó Bermeo a la Conmebol, tras el final del partido.

Al final, las jugadoras compartieron con algunos familiares y aficionados que llegaron hasta Quito para acompañarlas en la competencia.

La próxima salida del cuadro caleño será el lunes 19 de octubre ante Nacional de Uruguay a las 3:00 de la tarde.

En el grupo de las caleñas también está la Universidad de Chile.

El otro representante de Colombia es Santa Fe, que juega en la noche de este viernes, en partido reprogramado, debido a que el rival, el Caracas FC, tuvo problemas con el proceso migratorio y no pudo llegar a tiempo al lugar de la competencia.

El duelo se disputa en la noche de este viernes, 10:00 p.m., hora de Colombia. Santa Fe comparte grupo con Colo Colo de Chile y Corinthians, que es el campeón defensor.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido del Deportivo Cali femenino en la Copa Libertadores?
El Deportivo Cali jugará su segundo partido de la fase de grupos este lunes 19 de octubre a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) ante Nacional de Uruguay.
¿Quiénes son los rivales del Deportivo Cali femenino en el grupo de la Copa Libertadores?
El Deportivo Cali comparte grupo con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.
¿Qué otros equipos colombianos están compitiendo en la Copa Libertadores Femenina?
El otro representante de Colombia en esta edición es Independiente Santa Fe, que compite en el grupo de Colo Colo (Chile), Corinthians (Brasil) y Caracas FC (Venezuela).

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