“Bolillo” Gómez responde ante insultos de hinchas del Junior: “Esto es con papa y yuca”

A Hernán Darío Gómez no lo vienen respaldando los resultados en el Junior ni tampoco un gran sector de los hinchas del equipo barranquillero. Más allá de que el técnico sigue por ahora en el cargo, confiado en que la realidad de su escuadra mejorará, tampoco descarta dejar pronto el puesto.

El sábado, tras igualar 0-0 en el estadio Metropolitano ante Pasto, el cuadro Tiburón sumó cinco encuentros sin ganar (tres empates y dos derrotas) y se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2-2023, situación que tiene inconforme a la fanaticada, tanto que, con pancartas, vienen insultando y pidiendo la salida del orientador paisa.

Ante las ofensas recibidas, Bolillo salió al paso de estas. “Si me maltratan y me insultan, yo insulto y maltrato también”, así expresó Hernán Darío en rueda de prensa, en la que se refirió al enfrentamiento que tuvo con un hincha antes del encuentro y al cartel en su contra que apareció a comienzos de semana en la sede administrativa del Junior.

“¿Los insultos, el maltrato y el irrespeto los tengo que aguantar?”, preguntó Bolillo a los periodistas. “¿Las pancartas las tengo que aguantar?”, reiteró. “Si me maltratan y me insultan, yo voy también con papa y yuca, insulto y maltrato también. Si me reciben como me reciben en el estadio yo reacciono también, porque esa es una mala energía”.

El orientador reconoció que el ambiente con la hinchada en el estadio estaba “pesado”, y siente que el tema ya es personal. “Los muchachos salieron a calentar y les gritaron ‘se van todos’. A veces pienso que es personal, porque yo llegué acá y me tocó tomar decisiones y tomé decisiones y tenemos un buen grupo, limpiamos mucho el camerino, que decían que era difícil, pero no ganamos y me están cobrando. Entonces eso ya es personal”.