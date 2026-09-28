El rompecabezas de Lucas González para enfrentar a Junior: Nacional, obligado a mover sus fichas

El partido de este miércoles frente a Junior será uno de esos escenarios en los que la capacidad de un entrenador para encontrar soluciones queda especialmente expuesta. Lucas González tendrá que armar un nuevo Atlético Nacional debido a una lista de ausencias, dudas físicas y situaciones particulares que reducen sus alternativas, aunque el técnico ha insistido en que este tipo de retos son precisamente los que disfruta asumir.
El problema comienza con los dos convocados a la Selección. Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo no estarán disponibles, mientras que Milton Casco viene de un momento en el que no ha mostrado su mejor versión. Ante Millonarios, Lucas respondió a esa situación utilizando una línea de tres defensores, una alternativa que podría volver a aparecer ante Junior.