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El rompecabezas de Lucas González para enfrentar a Junior: Nacional, obligado a mover sus fichas

Lucas González deberá mover varias piezas de Atlético Nacional ante Junior por lesiones, sanciones y ausencias, en un partido clave para cortar la racha de dos fechas sin ganar.

  • Se espera que Edwin Cardona y Marlos Moreno puedan estar frente al Junior. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Se espera que Edwin Cardona y Marlos Moreno puedan estar frente al Junior. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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El partido de este miércoles frente a Junior será uno de esos escenarios en los que la capacidad de un entrenador para encontrar soluciones queda especialmente expuesta. Lucas González tendrá que armar un nuevo Atlético Nacional debido a una lista de ausencias, dudas físicas y situaciones particulares que reducen sus alternativas, aunque el técnico ha insistido en que este tipo de retos son precisamente los que disfruta asumir.

El problema comienza con los dos convocados a la Selección. Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo no estarán disponibles, mientras que Milton Casco viene de un momento en el que no ha mostrado su mejor versión. Ante Millonarios, Lucas respondió a esa situación utilizando una línea de tres defensores, una alternativa que podría volver a aparecer ante Junior.

La amplitud de la nómina le permite al entrenador explorar diferentes fórmulas. En el mediocampo, por ejemplo, Felipe Marín aparece como una de las opciones que más confianza le generan al cuerpo técnico. El juvenil ha ganado protagonismo y Lucas ha destacado especialmente su capacidad para anticiparse a las acciones del rival.

Pero la zona que más interrogantes genera es la ofensiva. Nacional no tendrá a sus dos delanteros centro naturales: Alfredo Morelos y Chicho Arango están ausentes. A ellos se suma Andrés Sarmiento, expulsado en el compromiso anterior, aunque podría ser habilitado. Por esas situaciones, el técnico deberá buscar una fórmula diferente para construir el ataque.

Una posibilidad pasa por utilizar a Marlos Moreno, siempre que esté disponible, junto a Ian Poveda. La fórmula permitiría conformar una pareja ofensiva con movilidad y velocidad, aunque ninguno de los dos representa exactamente el perfil de un nueve tradicional. Esa modificación obligaría a Nacional a atacar de una manera distinta, probablemente con mayor movilidad e intercambio de posiciones.

En el mediocampo también hay piezas por recuperar. Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona arrastran diferentes molestias, aunque existe la posibilidad de que lleguen al compromiso. Recuperar a Cardona, especialmente, sería una noticia importante para Lucas.

El propio entrenador ha resaltado que los números del equipo cambian cuando el mediocampista está en cancha: Nacional marca más goles y recibe menos. Su eventual regreso podría darle al equipo pausa, último pase y capacidad para manejar los tiempos del partido.

También está Elías Cabrera, quien se ha convertido en una alternativa importante y podría acompañar a Cardona en la construcción del juego. La situación de James Rodríguez es diferente: el creativo todavía no está físicamente preparado para disputar los 90 minutos, por lo que su participación dependerá nuevamente de cómo evolucione el compromiso.

A todo esto se suma una nueva baja: Juan José Rosa se lesionó durante el amistoso frente a Chapecoense. Y está el caso de Ian Poveda, quien debe afrontar una situación judicial en Inglaterra, aunque deportivamente tiene la responsabilidad de mantener su concentración en el compromiso con Nacional.

La mano de Lucas, bajo la lupa

Más allá de los nombres que puedan entrar o salir de la formación, el desafío de Lucas González será encontrar un funcionamiento que le permita a Nacional recuperar sensaciones después de dos resultados que encendieron algunas dudas: la derrota 2-0 frente a Llaneros y el empate 1-1 contra Millonarios.

El equipo necesita volver a ganar y, para conseguirlo, el entrenador deberá demostrar que las variantes que tiene disponibles pueden funcionar colectivamente. La situación no es sencilla: faltan referentes ofensivos, hay dudas físicas en jugadores importantes y también existen ausencias en defensa.

Sin embargo, precisamente ahí aparece una de las principales pruebas para Lucas. Una nómina amplia sirve cuando el cuerpo técnico consigue transformar las alternativas individuales en soluciones colectivas.

Ante Junior podría verse nuevamente una defensa de tres, un mediocampo con juventud y experiencia, y un ataque sin un nueve natural. También podría aparecer una fórmula diferente si Cardona, Uribe, Campuzano o Marlos logran recuperarse a tiempo.

Lo que parece claro es que Nacional necesita una respuesta futbolística inmediata. El calendario no da margen para prolongar las dudas y Junior será una prueba exigente. En medio de tantas ausencias, Lucas tendrá que demostrar cuánto puede modificar su equipo sin perder la identidad que pretende construir.

El rompecabezas está sobre la mesa. Ahora le corresponde al entrenador encontrar las piezas y conseguir que encajen en un partido en el que Nacional necesita volver a sumar de a tres.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué bajas tendrá Nacional frente a Junior?
Samuel Velásquez, Juan Manuel Rengifo y Andrés Sarmiento no estarán disponibles, mientras Alfredo Morelos y Chicho Arango son bajas en el ataque. Además, hay dudas por las condiciones físicas de Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona y Marlos Moreno.
¿Qué alternativas tiene Lucas González para reorganizar el equipo?
El técnico podría repetir la línea de tres defensores que utilizó ante Millonarios y recurrir a jugadores como Felipe Marín y Elías Cabrera en el mediocampo. En ataque, Marlos Moreno e Ian Poveda aparecen como posibles alternativas.
¿Por qué es importante el partido contra Junior?
Nacional llega después de perder ante Llaneros y empatar con Millonarios, por lo que necesita una victoria para recuperar confianza y evitar que la racha de resultados negativos se extienda.

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