“No tengo que pedir disculpas por perder una final”: Paulo Autuori tras caer con Patronato en la Libertadores

El técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori, no había tenido la oportunidad de hablar con toda la prensa antioqueña tras haber perdido la final por penaltis con Millonarios en El Campín el pasado sábado, pero se refirió a ella tras una de las preguntas que le hicieron después de la derrota de este martes 1-0 ante Patronato en el estadio Atanasio Girardot, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“¿Por perder una final uno tiene que pedir disculpas? No, para nada. Tengo respeto a todo y a todos y esto no cambia cuando se gana o se pierde, sino en el día a día. Es una pregunta linda de hacer en un momento como este”, respondió el entrenador a uno de los interrogantes en los que uno de los periodistas le planteó que si no era momento de pedirle perdón a la afición por los dos resultados adversos: el de la final con Millonarios y el de la derrota con Patronato.

Así mismo, explicó por qué alineó a los juveniles ante el club argentino y no a la mayoría de los que jugó la final con Millonarios.

“No iba a meter a los jugadores después del partido del sábado y con una carga emocional enorme. Nosotros ya estábamos clasificados y la idea es entrar tranquilos. Creo que tuvimos un buen inicio de juego y después con naturalidad, jugadores que no están jugando algún tiempo, pierden un poco la organización, pero es algo natural”.